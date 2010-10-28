پارلمان فرانسه لایحه افزایش سن بازنشستگی را تصویب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، شب گذشته پارلمان فرانسه با اکثریت آرا لایحه پیشنهادی دولت "نیکلا سارکوزی" را برای افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سال تصویب کرد.

این لایحه جنجالی با 336 رای موافق در مقابل 233 رای مخالف نمایندگان به تصویب رسید. پیشتر نیز لایحه مذکور در مجلس سنای فرانسه با 177 رای موافق در برابر 151 رای مخالف به تصویب رسیده بود.

این در حالی است که بدلیل اعتراضات گسترده اتحادیه ها و نهادهای کارگری، دادگاه قانون اساسی فرانسه در روز پانزدهم نوامبر این لایحه را مورد بررسی قرار می دهد.

هر چند مقامهای فرانسوی در مورد آینده شغلی و ثبات بازار کار در صورت اجرای این قانون به مردم این کشور اطمینان داده اند، اما اعتراضات همچنان ادامه دارد.

در عین حال اتحادیه های کارگری اعلام کرده اند که قصد ندارند از مواضع خود عقب بنشینند، از این رو از تمامی مخالفان سیاستهای سارکوزی خواسته اند به اعتصاب سراسری خود در روز پنج شنبه نیز ادامه دهند.