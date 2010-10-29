همکاری شوراها و مردم موجب موفقیت طرح هدفمندی یارانه ها می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علیرضا شهرکی در نشست آموزشی شوراهای اسلامی شهری و روستایی خاش اظهارداشت: طرح هدفمند کردن یارانه ها با هدف تحول اقتصادی و بهره مند شدن عادلانه عموم مردم از یارانه ها توسط دولت عدالت محور به اجرا درآمده است.

شهرکی خواستار همکاری شوراهای اسلامی در مناطق مختلف برای بالا بردن سطح آگاهی مردم نسبت به طرح هدفمند کردن یارانه ها شد.

وی افزود: اجرای بهینه این طرح و رسیدن به اهداف عالی آن نیازمند همه مردم و مسوولان و نهادهای مختلف است.

فرماندار خاش در ادامه سخنانش بیان کرد: کمبود منابع درآمدی و نیروهای متخصص از معضلات شهرداری هاست این مشکل باعث آسیب رساندن به کار و فعالیت شهرداریها شده و مانع تحقق مطلوب برنامه های عمرانی شهری است.

وی اظهار داشت: شوراهای شهر و روستا باید توجه بیشتری به معضلات اجتماعی همچون بی سوادی، اعتیاد، طلاق و عدم ثبت وقایع حیاتی داشته باشند و به سازمانهای مرتبط در جهت کاهش مشکلات کمک کنند.

شهرکی افزود: ریشه یابی برخی مسایل و مشکلات همچون بیکاری و تعامل بیشتر با مسئولان و دستگاههای اجرایی باعث موفقیت شوراها و پیشرفت امور می شود.



