اجرای طرح هدفمندی یارانه ها به معنای حذف یارانه ها نیست

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی عبداللهی در سفر به زاهدان عصر چهارشنبه در جلسه شورای اداری سیستان و بلوچستان گفت: اجرای این قانون به معنای حذف یارانه ها نیست بلکه در این طرح همه اقشار به تناسب وضعیت خود از منابع مختلف بهره مند و زمینه صرفه جویی و رشد و شکوفایی اقتصاد کشور فراهم می شود.

معاون وزیر کشور با تاکید بر بازگو کردن اهداف این قانون برای مردم گفت: دشمنان ملت ایران در صدد هستند با بهره گیری از ابزارهای رسانه ای خود در مردم ناامیدی ایجاد کنند در حالی که بر اساس بررسیهای انجام گرفته هم اکنون اعتماد مردم به دولت نسبت به اجرا این طرح بسیار بالا است.

وی همچنین تاکید کرد: در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با کسانی که قصد احتکار و بالا بردن قیمت ها را داشته باشند برخورد می شود.

معاون امنیتی وزیر کشور همچنین بر اقدامات نظام بخصوص دولت نهم و دهم در سیستان و بلوچستان اشاره و خاطرنشان کرد: خوشبختانه با اقدامات انجام گرفته در بخشهای ترانزیت کالا، حمل و نقل ریلی، جاده ای و توسعه بنادر از جمله اختصاص صد میلیارد تومان اعتبار جدید برای توسعه بندر چابهار، اتصال به شبکه سراسری گاز، ساماندهی مرزها، بسترهای لازم برای توسعه وعمران استان فراهم شده و باید سرمایه گذاران خصوصی به ویژه سرمایه گذاران بومی برای توسعه همه جانبه در بخشهای مختلف از خود اهتمام بیشتری نشان دهند.

معاون امنیتی وزیر کشور همچنین با ابراز خرسندی از تلاش و تعامل خوب نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی و نیروهای بسیجی در ارتقاء شاخصهای امنیتی استان گفت: امروز هیچ گروه مسلح، شرور و قاچاقچی در جغرافیای استان سیستان و بلوچستان وجود ندارد.

استاندار سیستان و بلوچستان هم در جلسه شورای اداری استان سیستان و بلوچستان در ابتدا سخنانش به سفر رهبر معظم انقلاب به قم اشاره کرد و این سفر را یک سفر پر برکت و سفر تاریخی که علما و مردم قم با استقبال بی نظیر خود به بسیاری از القاهات و شبهات دشمنان پاسخ داد.

علی محمد آزاد همچنین از سخنان مقام معظم رهبری در دیدارهای مختلف اقشار مردم که همواره بر شناخت جریان حق و باطل و ضرورت بصیرت تاکید می کردند اشاره کرد و از مدیران خواست تا در این بیانات گهر بار برای پیشبرد اهداف نظام هر چه بیشتر تدبیر کنند و بهره جویند.

وی در ادامه به قانون هدفمند سازی یارانه ها اشاره کرد و همه مدیران را موظف کرد تا با آگاه سازی مردم درباره ابعاد مختلف و مزایا این طرح دشمنان نظام را که قصد نامید کردن مردم را دارند ناکام کنند.

آزاد همچنین به اقدامات دولت در طول سالهای اخیر وزیر ساختهای فراهم شده برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اشاره کرد و گفت: امروز در سیستان و بلوچستان بسترهای لازم برای سرمایه گذاری و توسعه فراهم شده است.

این مسئول استاندار سیستان و بلوچستان همچنین طرح گاز رسانی به شهرهای استان و اختصاص هزار و 300 میلیارد تومان اعتبار برای گازرسانی به شهرهای استان اشاره کرد و افزود: با انتخاب پیمانکار تا سه ماه آینده عملیات لوله گذاری گاز در شهرهای خاش و زاهدان آغاز می شود.

همچنین در جلسه شورای اداری استان با قدردانی از زحمات چندین ساله اسدالله اکبری معاون برنامه ریزی استاندار شیخ زاده به عنوان معاون جدید برنامه ریزی استانداری سیستان و بلوچستان معرفی شد.

