معماری اصفهان گواه شکوهمند خلاقیت ایرانی است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی شامگاه چهارشنبه در ضیافتی که به دعوت استانداری اصفهان از اعضای unwto برگزار شد، افزود: اصفهان همانند موزه ‌ای است که مردم در آن گرد هم زندگی می ‌کند و از دیر باز مجموعه‌ای از هنر، زیبایی و آثار تاریخی و طبیعی یک میراث قابل توجه را برای این استان بوجود آورده است.

ذاکر اصفهانی اظهار داشت: اصفهان از بعد گردشگری، ‌فرهنگ تاریخ غنی و طبیعت زیبای اصفهان جذابیت بسیاری دارد و گو اینکه مجموعه این مسائل هماهنگی یکسانی با یکدیگر دارند و بازتاب یکدیگر هستند.

ذاکر اصفهانی گنبدهای فیروزه‌ای اصفهان، گلدسته‌های بلند مساجد با شکوه، پلهای تاریخی و نقش و نگارها و گل بوته‌های زیبا و مناره‌های متعدد و بازارهای قدیمی را از مستندات تاریخی و زیبا و خاق العاده اصفهان دانست.

استاندار اصفهان ادامه داد: با انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت توسط شاه عباس اول این شهر از لحاظ اهمیت اقتصادی یکی از شهرهای برجسته دنیا شد.

ذاکر اصفهانی یادآور شد: معماری نقاشی و هنرهای دستی به اوج کمال خود در اصفهان رسید و آثار تاریخی اصفهان مجموعه‌ای از بهترین هنرهای مانده است که در واقع از خصوصیات و شاهکارهای معماری بعد از ظهور اسلام است.

استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: از دوران قبل از اسلام در اصفهان نیز آثار جز آتشگاه و پل شهرستان چیز دیگری بر جای نمانده و کلیه آثار تاریخی اصفهان متعلق به دوران اسلامی است.

گردشگری صنعت صلح آمیزی است که بر همه انسانها نوید زندگی می‌بخشد.

مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان افزود:‌ امروزه گردشگری یک صنعت صلح آمیز است که بر همه انسانها نوید زندگی می‌بخشد.

اسفندیار حیدری‌پور ادامه داد: در این میان کشورهایی که دارای تاریخ کهن هستند در این عرصه دستمایه ارزشمندی برای صنعت گردشگری به شمار می‌روند.

وی خاطرنشان کرد: با این وصف ایران با تاریخ ده هزار ساله دارای بیش از یک میلیون جاذبه تاریخی است که همه را به سمت و سوی این جاذبه‌ها فرا می‌خواند.

حیدری‌پور خاطرنشان کرد: تمدن ایران با تمدن بین النهرین پهلو می‌زند و اصفهان نیز با پیشینه تاریخی هفت هزار ساله بیش از 20 هزار آثار تاریخی در خود دارد.