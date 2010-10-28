11 نفر بر اثر تصادف در سیستان و بلوچستان کشته و زخمی شدند

سرهنگ اردوان قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهارداشت: طی 24 ساعت گذشته بر اثر وقوع سه حادثه رانندگی یازده نفر کشته و زخمی شدند که شامل پنج کشته و شش نفر زخمی است.

وی گفت: یکی از این سوانح در محور خاش - زاهدان بر اثر برخورد خودروی پژو 405 با پراید رخ داد.

این مسئول ادامه داد: متاسفانه در این حادثه رانندگی که سرعت زیاد عامل اصلی آن بود دو نفر از سرنشینان خودروی پژو فوت و سه نفر سرنشین پراید مجروح و به بیمارستان منتقل شدند.

فرمانده پلیس راه سیستان و بلوچستان بیان کرد: همچنین تصادف خودرو تویوتا و تراکتور در محور زابلی - سوران باعث مصدوم و مجروح شدن دو نفر شد.

قاسمی در ادامه افزود: یک دستگاه خودرو وانت از نوع پیکان نیز به دلیل نبود روشنایی کافی با راننده تراکتور و یک عابر امدادرسان برخورد و متاسفانه سه نفر کشته و زخمی شدند.

وی گفت: همچنین حادثه رانندگی در میدان دفاع مقدس زاهدان بین یک دستگاه پراید و عابر پیاده باعث مرگ وی شد.



