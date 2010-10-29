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۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۱۱

عزیزی:

سیستان و بلوچستان کمتر مورد هجمه عناصر ضدفرهنگی قرار گرفته است

سیستان و بلوچستان کمتر مورد هجمه عناصر ضدفرهنگی قرار گرفته است

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: خوشبختانه سیستان و بلوچستان به دلیل شرایط خاص فرهنگی کمتر مورد هجمه عناصر ضدفرهنگی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، ابراهیم عزیزی شب پنجشنبه در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی شهروندان گفت:  شرایط جغرافیایی و باورهای قومی و مذهبی شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان باعث شده است که این استان از تهاجم فرهنگی آسیب کمتری ببیند.

وی در عین حال تاکید کرد: دستگاههای فرهنگی و دست اندرکار باید مراقب اندک عناصر ضدفرهنگی موجود در منطقه و توطئه ها و هجمه های فرهنگی دشمنان باشند.

معاون سیاسی استاندار سیستان و بلوچستان با تاکید بر اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه بیان داشت: اگر نهادهای مختلف بتوانند فرهنگ حجاب و عفاف را به نحو شایسته و مطلوب ترویج کنند، تاثیر آن در جامعه به ویژه در میان نسل جوان و نوجوان بیش از پیش نمود خواهد داشت.  
 
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه اظهارداشت: در اجرای مصوبه کارگروه تخصصی حجاب و عفاف استان، پوشش یکسانی برای بانوان کارمند در ادارات تعریف و اجرا می شود.

لیلی کدخدایی افزود: حجاب یک مساله شخصی نیست و باید برخورد با بدحجابی به گونه ای باشد که جنبه عمومی آن بیشتر مورد توجه قرارگیرد.

محمد تقی اوکاتی مدیرکل امور اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان نیز در این نشست بیان داشت:  قدردانی از کارمندان برتر در زمینه حجاب از جمله برنامه های ستاد صیانت در دستگاههای اجرایی استان است.

کد مطلب 1180049

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