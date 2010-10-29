سیستان و بلوچستان کمتر مورد هجمه عناصر ضدفرهنگی قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، ابراهیم عزیزی شب پنجشنبه در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی شهروندان گفت: شرایط جغرافیایی و باورهای قومی و مذهبی شیعه و سنی در سیستان و بلوچستان باعث شده است که این استان از تهاجم فرهنگی آسیب کمتری ببیند.

وی در عین حال تاکید کرد: دستگاههای فرهنگی و دست اندرکار باید مراقب اندک عناصر ضدفرهنگی موجود در منطقه و توطئه ها و هجمه های فرهنگی دشمنان باشند.

معاون سیاسی استاندار سیستان و بلوچستان با تاکید بر اشاعه فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه بیان داشت: اگر نهادهای مختلف بتوانند فرهنگ حجاب و عفاف را به نحو شایسته و مطلوب ترویج کنند، تاثیر آن در جامعه به ویژه در میان نسل جوان و نوجوان بیش از پیش نمود خواهد داشت.



مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه اظهارداشت: در اجرای مصوبه کارگروه تخصصی حجاب و عفاف استان، پوشش یکسانی برای بانوان کارمند در ادارات تعریف و اجرا می شود.

لیلی کدخدایی افزود: حجاب یک مساله شخصی نیست و باید برخورد با بدحجابی به گونه ای باشد که جنبه عمومی آن بیشتر مورد توجه قرارگیرد.

محمد تقی اوکاتی مدیرکل امور اجتماعی استانداری سیستان و بلوچستان نیز در این نشست بیان داشت: قدردانی از کارمندان برتر در زمینه حجاب از جمله برنامه های ستاد صیانت در دستگاههای اجرایی استان است.