مرثیه ای برای طبیعت لرستان از زبان شکارچیان!

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، گردهمایی ضامن آهو که با حضور جمع زیادی از شکارچیان لرستانی که دارای پروانه شکار هستند برگزار شد اتفاقی کم نظیر بود که برای اولین بار در لرستان رخ داد تا این بار روایتی دیگر از مظلومیت طبیعت و حیات وحش لرستان از زبان شکارچیان مجاز استان مطرح شود.

شکارچیان در این تجمع بزرگ که در دل طبیعت این استان برگزار شد با امضای طوماری هشت ماده ای در حمایت از محیط زیست و گونه های حیات وحش لرستان هم قسم شدند.

در میان جمع شکارچیان لرستانی حتی کسانی دیده می شدند که از سال 1337 دارای پروانه شکار بوده اند و حال برای حفاظت از طبیعتی که دهها سال با آن زندگی کرده و انس گرفته اند پای کار آمده و خواهان حراست از این ظرفیت بی نظیر هستند.

این گردهمایی بزرگ بخشهای جالب و سخنرانیهای تاثیرگذاری داشت که پایان بخش آن نیز طوماری بود که مفاد آن در حمایت، احیا و حراست از گونه های زیست محیطی به امضای همه شکارچیان حاضر در گردهمایی رسید.

حفظ حیات وحش نیازمند تعامل محیط زیست با شکارچیان است

نماینده شکارچیان دارای پروانه شکار استان لرستان در این گردهمایی با بیان اینکه برای نخستین بار است که چنین جلسه ای در استان برگزار می شود، ادامه داد: ما همواره به دنبال علتها هستیم در صورتیکه باید معلولها را مورد توجه قرار دهیم.

شجاع دریکوند با تاکید بر اینکه کار در این زمینه نیازمند تعامل است و با دستور و تندخویی کار پیش نمی رود، ادامه داد: آنچه مسلم است که نمی توان شکارچیان را نادیده گرفت.

وی با تاکید بر اینکه در این زمینه باید راهکار را پیدا کرد، ادامه داد: نمی توان منکر شکارگری شد و تاکنون هیچکدام از مراجع نیز شکار را ممنوع اعلام نکرده اند.

این شکارچی لرستانی ادامه داد: البته ما هم معتقد هستیم که باید در روند شکار کردن حفاظت محیط زیست و وضعیت گونه های زیست محیطی در نظر گرفته شود.

دریکوند با یادآوری اینکه همواره در لرستان شکارگری به عنوان یک افتخار و مزیت برای افراد محسوب می شده است، عنوان کرد: ما هنوز می بینیم که روی سنگ قبر انسانهای بزرگ از ایل و تبار مختلف عکس" ِاشکار" وجود دارد.

وی با یادآوری اینکه در دنیا نیز نگاه به این موضوع همواره به صورت متعادل وجود داشته است، افزود: به عنوان مثال در کشوری مانند فرانسه شکار سومین موضوعی است که علاقمندان به آن می پردازند و بیش از یک میلیون و 343 هزار شکارچی رسمی در این کشور وجود ارد.

این شکارچی لرستانی با اشاره به درآمد سه میلیارد یورویی کشور فرانسه از شکار، ادامه داد: 15 درصد این درآمد برای احیای محیط زیست هزینه می شود.

55 هزار سلاح مجاز در دست مردم لرستان وجود دارد

دریکوند معتقد است که شکار را نمی توان به طور کلی از میان برد بلکه باید روند آن را قانونمند و با در نظر گرفتن شرایط محیط زیست به پیش برد و ادامه می دهد: در حال حاضر مطابق اعلام منابع رسمی بیش از 55 هزار نفر در این استان دارای سلاح مجاز هستند که حتی اگر 50 درصد این افراد به شکار بپردازند با جمعیت بالایی سر و کار داریم.

وی با تاکید بر اینکه این جمعیت رامی توان در راستای حراست از محیط زیست به کار گرفت، ادامه داد: شکارچیان می توانند به عنوان قشری موثر در این زمینه ایفای نقش کنند.

دریکوند بهترین راهکار در این زمینه را تبادل نظر و احترام متقابل به قانون می داند و می گوید: می توان با تشکیل انجمن شکارچیان استان از نظرات این افراد برای حفظ گونه های حیات وحش استفاده کرد.

تقویت نخجیرداری در لرستان ضروری است

وی همچنین خواستار تقویت نخجیرداری در استان است و ادامه می دهد: اگر مناطق غیرحفاظت شده استان به شکارچیان واگذار شود خود ما با صرف هزینه و سرمایه نخجیرداری را در لرستان گسترش خواهیم داد.

نماینده شکارچیان دارای پروانه شکار استان لرستان همچنین بر ضرورت تقویت محیط زیست برای مقابله با شکارچیان غیرمجاز تاکید می کند و می گوید: اگر محیط زیست لرستان به لحاظ مالی و زیرساختی تقویت شود بسیاری از مشکلات استان مرتفع خواهد شد.

اعلام آمادگی شکارچیان برای حراست از محیط زیست

دریکوند همچنین خواستار آموزش همیاران محیط زیست است و یادآور می شود: من به نمایندگی از شکارچیانی لرستانی به عنوان "مردان طبیعت" آمادگی خود را برای حراست از محیط زیست اعلام می کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در این زمینه برای احیا محیط زیست پیش قدم خواهیم بود، ادامه داد: در این راستا در قطعنامه ای هشت ماده ای نظرات خود را اعلام کرده و آن را به امضا رسانده ایم.

نماینده شکارچیان دارای پروانه شکار استان لرستان تصریح کرد: با امضای این قطعنامه از این به بعد ما در کنار محیط زیست خواهیم بود و برای احیا طبیعت لرستان همه تلاش خود را انجام خواهیم داد.

یک شکارچی: وضعیت حیات وحش لرستان اسفناک است

یکی دیگر از شکارچیان باسابقه لرستانی در حاشیه این همایش در گفتگو با خبرنگار مهر از روند انقراض گونه های حیات وحش در استان ابراز نگرانی و تاسف می کند و می گوید: وضعیت موجود خیلی خراب است.

جمشید خسروی که دبیر بازنشسته آموزش و پرورش است و 50 سال به صورت تفریحی و بارعایت قوانین زیست محیطی به شکار پرداخته است، ادامه می دهد: گردهمایی ضامن آهو برنامه خوبی بود که امیدواریم تاثیرات خوبی نیز به دنبال داشته باشد.

وی از شکارچیان غیرمجاز انتقاد دارد و می گوید: بارها شده است که با برخی از این شکارچیان درگیر شده ام و حتی برایم گران تمام شده است.

برخی از گونه ها را باید در کتابها جستجو کرد

این شکارچی بدترین نوع شکار را شکار پرندگان در کنار چشمه های آب می داند و می گوید: بارها دیده ام که برخی شکارچیان با کمین کردن در کنار چشمه های آب دهها عدد کبک و پرندگان دیگر را کشته و زخمی کرده اند.

خسروی با یادآوری اینکه متاسفانه دیگر از گونه های منحصر به فرد لرستان چیزی باقی نمانده است، ادامه می دهد: متاسفانه از برخی گونه ها فقط نامی باقی مانده است و باید برای پیدا کردن عکس آنها کتابها را ورق بزنیم.

وی روند تخریب محیط زیست را ناشی از بی توجهی مسئولان، سودجویی شکارچیان و ازدیاد تفنگ در دست مردم می داند و می گوید: شکارچیانی که در فصل زاد و ولد حیوانات اقدام به شکار آنها می کنند اندکی به این موضوع فکر کنند که بچه های این جانور وحشی هم منتظر برگشتن مادرشان هستند.

شکار خرس بدترین خاطره دوران شکار یک شکارچی

این شکارچی باسابقه لرستانی از بدترین خاطرات دوران شکار خود حرف می زند و ادامه می دهد: قبل از انقلاب هنگامی که برای شکار به جنگل رفته بودم یک خرس به من حمله کرد که اگر او را نمی کشتم خودم کشته می شدم.

وی ادامه می دهد: سالها از آن موضوع می گذرد ولی هنوز من از این ناراحت هستم که چرا طبیعت را از وجود این گونه منحصر به فرد محروم کرده ام.

مسئول موزه حیات وحش آموزش و پرورش استان لرستان نیز از دیگر کسانی است که پای سخنانش می نشینیم و به نظر حرفهای جالبی دارد.

مسئول موزه حیات وحش: بازدیدکنندگان از وضعیت گونه های تاکسیدرمی در طبیعت می پرسند!

ملوکی که روزهای مختلف را در کنار گونه های خشک شده و تاکسیدرمی از طبیعت لرستان در موزه به سر می کند در این رابطه می گوید: هر چند که برای من این موضوع عادی شده است ولی بسیاری از بازدید کنندگان از آنها سوالات مختلفی می پرسند و اینکه وضعیت این گونه های جانوری در طبیعت چگونه است.

وی ادامه می دهد: متاسفانه پاسخی که باید به این سوال داد این است که چیزی از این حیات وحش تقریبا باقی نمانده است.

در پایان این گردهمایی شکارچیان لرستانی با امضا طوماری هشت ماده ای در حراست از طبیعت بکر، بی نظیر و زیبای لرستان، متعهد بودن به اصل پنجاهم قانون اساسی در حراست از محیط زیست، همکاری با محیط بانان و همیاران محیط زیست و خودداری از شکار غیرمجاز و بی رویه در فصل زادآوری حیوانات هم قسم شدند.

به هر حال به نظر می رسد برگزاری گردهمایی ضامن آهو برنامه ای تاثیر گذاری به منظور فرهنگسازی زیست محیطی در میان قشر تاثیر گذار شکارچیان بود که امید می رود در روند حراست از گونه های منحصر به فرد طبیعت لرستان تاثیر خود را نشان دهد.

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صدیقه حسینی