جایزه کتاب "عمار" 9 دی برگزار می شود

منصور واعظی ضمن بازدید از غرفه مهر در هفدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها، با اعلام این خبر گفت: سال گذشته هم مسابقه ای را با موضوع بصیرت و در مجموعه کتاب هایی که با استقبال اعضای کتابخانه های عمومی کشور قرار گرفته بود و نیز کتاب های برتر از منظر کارگروه های نهاد، برگزار کردیم و به برگزیدگان آن هم جایزه دادیم.
دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور افزود: امسال بنای ما بر این است که بزرگترین جایزه کتاب کشور را تحت همین عنوان (جایزه عمار) برگزار کنیم و به کتاب و نشریات و سایت هایی که در بصیرت افزایی نقش آفرین بوده اند، جایزه بدهیم.
واعظی اضافه کرد: مهمترین مسئله مد نظر جایزه بصیرت افزایی و تحلیل شیطنت های استکبار جهانی است و اینکه چگونه می شود در مقابل جنگ نرم دشمن نقش آفرین باشد.
وی درباره دلیل انتخاب نام "عمار" برای این جایزه گفت: ما این عنوان را از یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری که در فتنه سال گذشته مطرح فرمودند، گزینش کردیم به جهت اینکه عمار در زمان خودش فرد با بصیرتی بود.
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