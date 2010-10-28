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۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۰۶

آغاز حرکت به سمت مسجدالحرام/

زائران مدینه اول جمعه در مسجد شجره محرم می شوند

اعزام زائران مدینه اول به مکه مکرمه از فردا جمعه هفتم آبان ماه اعزام آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این زائران که بیست و نهم مهرماه وارد مدینه منوره شده بودند پس از یک هفته اقامت در مدینه منوره و شرکت در دعای کمیل در بین الحرمین فردا راهی مکه مکرمه خواهند شد.

فردا در نخستین گروه چهار هزار و نهصد و پنجاه نفر در قالب 32 کاروان عازم مکه مکرمه خواهند شد.
 
این تعداد زائر ابتدا لبیک گویان در مسجد شجره محرم شده و با 126 اتوبوس به مکه خواهند رفت.
 
زائران پس از ورود به مکه ابتدا عمره تمتع را به جا خواهند آورد و سپس در مناطق مختلف مسکونی مستقر می شوند.
 
تا کنون بیست و هشت هزار و نهصد نفر از شهر های مختلف کشورمان وارد مدینه شده اند.
کد مطلب 1180055

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