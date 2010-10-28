زائران مدینه اول جمعه در مسجد شجره محرم می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، این زائران که بیست و نهم مهرماه وارد مدینه منوره شده بودند پس از یک هفته اقامت در مدینه منوره و شرکت در دعای کمیل در بین الحرمین فردا راهی مکه مکرمه خواهند شد.

فردا در نخستین گروه چهار هزار و نهصد و پنجاه نفر در قالب 32 کاروان عازم مکه مکرمه خواهند شد.



این تعداد زائر ابتدا لبیک گویان در مسجد شجره محرم شده و با 126 اتوبوس به مکه خواهند رفت.



زائران پس از ورود به مکه ابتدا عمره تمتع را به جا خواهند آورد و سپس در مناطق مختلف مسکونی مستقر می شوند.



تا کنون بیست و هشت هزار و نهصد نفر از شهر های مختلف کشورمان وارد مدینه شده اند.