بنای مزار "قیصر امین پور" روز جمعه رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم دکتر یحیی طالبیان قائم مقام وزیر ارشاد در امور شعر و ادب، نماینده ولی فقیه و امام جمعه اهواز، استاندار، مسوولان محلی استان و خانواده ایشان حضور خواهند داشت.

برپایه این گزارش، آیین ویژه ای با حضور خانواده شاعر تنی چند از چهره های فرهنگی ، ادبی و مسئولان سیاسی استان بر سر مزار امین پور برپا می شود.

قیصر امین پور 8 آبان ماه 1386 بر اثر نارسایی کلیوی دارفانی را وداع گفت. امین پور علاوه بر تدریش در دانشگاه در حوزه های نشر کودک و نوجوان و بزرگسالان فعال بود. از او مجموعه ها "تنفس صبح" , "به قول پرستو"، "دستور زبان عشق" به یادگار مانده است.