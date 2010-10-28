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۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۷:۰۸

با حضور وزبر ارشاد؛

بنای مزار "قیصر امین پور" روز جمعه رونمایی می شود

بنای مزار "قیصر امین پور" روز جمعه رونمایی می شود

بنای مزار "قیصر امین پور" شاعر متعهد و معاصر فردا جمعه 7 آبان ماه با حضور دکتر سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گتوند زادگاه شاعر رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم دکتر یحیی طالبیان قائم مقام وزیر ارشاد در امور شعر و ادب، نماینده ولی فقیه و امام جمعه اهواز، استاندار، مسوولان محلی استان و خانواده ایشان حضور خواهند داشت.

برپایه این گزارش، آیین ویژه ای با حضور خانواده شاعر تنی چند از چهره های فرهنگی ، ادبی و مسئولان سیاسی استان بر سر مزار امین پور برپا می شود.
 
قیصر امین پور 8 آبان ماه 1386 بر اثر نارسایی کلیوی دارفانی را وداع گفت. امین پور علاوه بر تدریش در دانشگاه در حوزه های نشر کودک و نوجوان و بزرگسالان فعال بود. از او مجموعه ها "تنفس صبح" , "به قول پرستو"، "دستور زبان عشق" به یادگار مانده است.
کد مطلب 1180060

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