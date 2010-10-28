رهبران مخالفان دولت میانمار در صورت رای آوردن آزاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "آونگ سانسوکی" رهبر مخالفان دولت نظامی میانمار در صورت انتخاب به ریاست جمهوری این کشور آزاد می شود.

"نیان وین" وزیر خارجه میانمار با بیان اعلام این مطلب از آزادی احتمالی رهبر مخالفان در صورت کسب آرای مردمی در انتخابات آتی که در روز هفتم نوامبر (16 آبان) برگزار می شود، خبر داد.

این در حالی است که حزب "اتحادیه ملی برای دمکراسی"(NLD) به رهبری سان سوکی در آخرین انتخابات آزاد میانمار در سال 1990 بیشترین آرا را از آن خود کرد، با این حال این نتیجه هرگز از سوی دولت نظامی این کشور به رسمیت شناخته نشد.

چندی پیش نیز مقامهای دولت نظامی میانمار با استناد به قانون جدید انتخابات این کشور پیروزی حزب منحله (NLD) به رهبری سان سوکی در انتخابات پارلمانی سال 1990 را کان لم یکن تلقی نمودند.



بر اساس این گزارش برگزاری عادلانه انتخابات هفتم نوامبر که نخستین انتخابات ریاست جمهوری میانمار از سال 1990 تا کنون است، اصلی ترین نگرانی ناظران بین المللی و گروههای مخالف دولت در این کشور است.

گفتنی است سان سوکی برنده جایزه نوبل صلح، 15 سال اخیر را در بازداشت خانگی به سر برده و از سال 2003 تا کنون نیز اجازه خروج از خانه را نداشته است. دولت نظامی میانمار سال گذشته نیز مدت بازداشت خانگی وی را که در 13 نوامبر به پایان رسیده بود، تمدید کرد.

پیش از این اعلام شده بود که با پایان دوره بازداشت خانگی سانسوکی در چنین روزی، وی آزاد خواهد شد، اما این اتفاق نیافتاد.