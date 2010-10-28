سرهنگ رضا غنی لو با حضور در غرفه مهر با بیان این مطلب افزود: حوزه پلیس در تمام دنیا جاذبه‌هایی دارد که موجب می‌شود رسانه‌ها و مطبوعات به آن توجه بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: بر همین اساس مطبوعات و رسانه‌های داخلی نباید تنها به دنبال انتشار اخبار حوادث و آسیب‌های اجتماعی باشند.

مسئول اطلاع رسانی نیروی انتظامی گفت: هرچند روشهای پلیس در انتقال اخبار به رسانه‌ها به روز نیست اما ما در سالهای اخیر تمام تلاش خود را برای به روز رسانی روش‌های انتقال اخبار به کار گرفته ایم.

وی اظهار داشت: اگر در انتشار اخبار انتظامی تنها نگاه اطلاع رسانی داشته باشیم ممکن است به جای ایجاد احساس امنیت، ناامنی در جامعه ایجاد کنیم.

وی ادامه: اگر رسانه‌ها صرفاً به انتشار اخبار سرقت و قتل بپردازند احساس امنیت را در جامعه را از بین می‌برند بر همین اساس رسانه‌ها باید با تعامل بیشتر با پلیس به ایجاد احساس امنیت در جامعه توجه کنند.