تبدیل سلطان صخره های زاگرس به خاطره ای خاک گرفته

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، دیگر صدای کبک از هشتاد پهلو و صدای پای "پازن" از صخره های گرین نمی آید و این گونه ها به روایتی افسانه وار برای آینده فرزندان لرستان شاید تبدیل شده اند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان عصر چهارشنبه در گردهمایی بزرگ "ضامن آهو" در سخنانی از زیباییهای طبیعت لرستان به عنوان پایتخت طبیعت ایران گفت و عنوان کرد: امروز دیگر رد سم کل وحشی به عنوان سلطان صخره های سفید کوه و اشترانکوه و "شاق شاق" کبک خرامان طبیعت لرستان دارد تبدیل به خاطره ای خاک گرفته و افسانه ای برای آیندگان می شود.

محمد حسین بازگیر از افسوسی سخن گفت که روزی باید برای طبیعت از دست رفته لرستان سر داد و بیان داشت: طبیعت استان لرستان یکی از بی نظیرترین استانهای کشور و اقلیم این استان از کم نظیرترین شرایط آب و هوایی در دنیا محسوب می شود.

وی با یادآوری اینکه هر سه اقلیم موجود در کشور را می توان در یک لحظه در لرستان مشاهد کرد، یادآور شد: دشتهای لرستان سالهاست محمل حیات آهو و گوزن زرد است و کوههای این استان نیز همواره شاهد زندگی سلطان صخره ها کل و بز کوهی بوده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان با اشاره به حیات غنی آبزیان در 24 هزار کیلومتر طول رودخانه های استان، افزود: جنگلهای لرستان همواره لانه انواع و اقسام پرندگان مختلف بوده است.

بازگیر به گردهمایی محیط بانان محیط زیست و شکارچیان دارای پروانه شکار اشاره کرد و گفت: به اعتقاد ما میان محیط بان سخت کوش که به پاسدارای از طبیعت مشغول است و شکارچی قانونمدار و آراسته به اخلاق زیست محیطی تفاوت چندانی وجود ندارد.

وی با تفاوت قائل شدن میان شکارچی قانونمند و "شکار کش" غیرمجاز، بیان داشت: آنکه پرنده در حال آب خوردن را مورد هدف قرار می دهد به واقع از فلسفه طبیعت چیزی نمی داند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان با تاکید بر اینکه کشتن پرنده تشنه "شکار" نیست، ادامه داد: به طور قطع میان کسی که در فصل زادآوری به حیات وحش حمله می برد و کسی که مطابق قانون به شکار می پردازد تفاوت زیادی وجود دارد.

بازگیر با یادآوری اینکه شکار همزاد بشر و برای رفع نیاز بوده است، یادآور شد: اما مسموم کردن حیوانات نادر این زیست بوم را نمی توان شکار نامید.

وی با اشاره به شکار حیونات منحصر به فرد این استان از روی غرور کاذب و به خاطر سرگرمی، بیان داشت: در حالیکه ما در سالهای اخیر هیچ موردی از حمله حیوانات به انسان نداشته ایم چندین مورد شکار خرس و پلنگ در استان گزارش شده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان با طرح این سوال که چرا باید غرور طبیعت را از آن گرفت، ادامه داد: شکارچیان مجاز هم باید دغدغه های محیط زیست و توان اکوسیستم را در نظر بگیرند.

بازگیر افزود: وقتی شکار چهارپایان در لرستان ممنوع است و ما به مرزی رسیده ایم که داریم تعداد اندک گونه های زیست محیطی را از دست می دهیم نباید کاری کرد که "کل" و بز کوهی در لرستان تبدیل به افسانه ای برای آیندگان شود.

وی از شکارچیان خواست مناطق حفاظت شده استان را به رسمیت بشناسند و بیان داشت: به هیچ عنوان شکار در مناطق حفاظت شده ما قابل پذیرش نیست و به طور قطع با متخلفان برخورد خواهیم کرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان از بی اخلاقی در شکار گلایه مند است و اخلاق را گمشده این حوزه می داند و می گوید: شکار دارای قانون، آداب و اخلاق است و ما باید یک بازتعریف از شکار و اخلاق شکارچی داشته باشیم.

بازگیر از شکارچیان می خواهد برای استمرار حیات گونه های حیات وحش لرستان قانون را رعایت کنند و ادامه می دهد: ما معتقدیم که حفظ محیط زیست جز با بیداری دغدغه های عمومی در این زمینه محقق نخواهد شد.

پس از سخنان زیست محیطی مدیر کل محیط زیست لرستان نوبت دادستان خرم آباد بود تا با یادآوری برخی مفاد قانونی در زمینه حراست از طبیعت از برخورد با متخلفان سخن بگوید.

سعید رازانی از گردهمایی شکارچیان به عنوان حرکتی ارزشمند یاد کرد و گفت: نامگذاری این همایش به عنوان "ضامن آهو" نیز نامگذاری با معنا و مفهومی است که ضرورت توجه به تعالیم دینی در این زمینه را نشان می دهد.

وی به اصل پنجاهم قانون اساسی در زمینه حراست از محیط زیست اشاره کرد و گفت: در هر کشوری قانون اساسی اصولی را بیان می کند که بیانگر اهمیت این موضوع در آن کشور است.

دادستان خرم آباد با یادآوری اینکه محیط زیست یک سرمایه ملی است، عنوان کرد: این سرمایه تنها به نسل حاضر تعلق ندارد بلکه متعلق به همه نسل هاست و فرزندان ما هم در این سرمایه شریک هستند.

رازانی بر ضرورت تبدیل حفاظت از محیط زیست به نگرش و باور عمومی تاکید کرد و ادامه داد: ما باید سعی کنیم قواعدی را که لازم زیستن در جامعه ای سالم است را بر خواسته های شخصی خود ترجیح دهیم.

وی با اشاره به تخریبهای صورت گرفته در طبیعت، عنوان کرد: ما هنوز داریم می بینیم که در روز طبیعت درختان بلوطی که برای احیای دوباره آنها سالها زمان لازم است به راحتی قطع می شوند.

دادستان خرم آباد با یادآوری اینکه هنوز تبدیل به باور نشده که حیات ما وابسته به محیط زیست و منابع طبیعی است، بیان داشت: امر به معروف و نهی از منکر در حوزه زیست محیطی هم باید فعال شود چراکه طبیعت از آیات قدرت پرودگار است.

رازانی از رسانه ها خواست در این زمینه بیشتر کار کنند و افزود: چرا باید دیدن برخی گونه های جانوری از جمله کل و بز کوهی برایمان تبدیل به آرزو شود.

وی حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه همگانی و نیازمند عزم همگانی می داند و ادامه می دهد: باید در این زمینه کار فرهنگی انجام شود و کار قضایی به عنوان آخرین راهکار مورد نظر گیرد.

رازانی البته یادآور شد: دستگاه قضایی با توجه به اهمیتی که برای حراست از محیط زیست در قانون اساسی آمده است با متخلفین در این زمینه به شدیدترین وجه ممکن برخورد خواهد کرد که نمونه آن را در برخورد با شکارچیان خرس در ماههای اخیر می توان دید.