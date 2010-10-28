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۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۱:۵۰

کانونهای مساجد در نهادینه کردن ارزشهای اسلامی نقش بسزایی دارند

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: کانونهای مساجد در نهادینه کردن ارزشهای اسلامی و انقلابی نقش بسزایی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، سیدعلیرضا حسینی شامگاه چهارشنبه در نخستین همایش نخبگان و فعالان کانونها و مراکز فرهنگی مساجد استان اصفهان که به بهانه اولین سالگرد شهادت استاد مهران حریرچیان در مجتمع فرهنگی و هنری استاد فرشچیان برگزار شد،‌ با اشاره به اینکه کانون های مساجد بازوان توانمند جامعه اسلامی هستند، افزود: کانونهای مساجد در نهادینه کردن ارزشهای اسلامی و انقلابی نقش بسزائی دارند.

وی اظهار داشت: تبیین مبارزه با جنگ نرم، میزگرد آسیب شناسی فرهنگی، تبیین استراتژی کانون‌های مسجد محور و تجلیل از مقام شامخ استاد حریرچیان از جمله اهداف برگزاری نخستین همایش نخبگان و فعالان کانونهای فرهنگی مساجد استان اصفهان بوده است.

حسینی با اشاره به هزار کانون فرهنگی و هنری مساجد در استان اصفهان، نقش این مراکز را در جذب جوانان به مساجد مهم ارزیابی کرد.

وی با تاکید بر برنامه ریزی صحیح و جامع در کانونهای فرهنگی و هنری مساجد، افزود: با برنامه ریزی صحیح، جذب جوانان به مساجد بیشتر می‌شود.

در این مراسم که با حضور نخبگان و فعالان کانونها و مراکز فرهنگی مساجد استان برگزار شد، لوح تقدیر و تندیس این همایش به مادر و خانواده شهید حریرچیان اهدا شد.

 در پایان این همایش میزگردی با حضور فعالان و نخبگان مراکز فرهنگی استان برگزار و در رابطه فرصت ها و تهدیدها در مراکز فرهنگی بحث و تبادل نظر شد.

کد مطلب 1180075

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