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۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۱۷

گزارش خبرنگار مهر از ازبکستان/

معرفی ترکیب تیم ایران برای دیدار با سوریه/ شاگردان محمدی سفید می‌پوشند

معرفی ترکیب تیم ایران برای دیدار با سوریه/ شاگردان محمدی سفید می‌پوشند

ترکیب تیم فوتبال نوجوانان کشورمان برای برگزاری سومین دیدار در مرحله گروهی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا برابر سوریه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، کادرفنی تیم فوتبال نوجوانان کشورمان اسامی 11 بازیکن این تیم را برای دیدار با سوریه اعلام کرد که نسبت به بازی گذشته با سه تغییر مواجه شده است. مهمترین تغییر در ترکیب تیم فوتبال نوجوانان کشورمان استفاده از میثم لباف به جای مسعود خانعلی‌زاد در درون دروازه این تیم است.  

براین اساس میثم لباف، آرمین ناصری‌نژاد، داوود بهادری، مازیار حسین‌نشتایی، سعید آقایی، میلاد کنعانی‌زادگان، مهدی مهدی‌پور، ساسان رجب‌زاده، علی فتحیان، سیاوش حق نظری و سردار آزمون ترکیب تیم ایران را در دیدار با سوریه تشکیل می دهند.

مسعود خانعلی‌زاد، فریدون زبیداوی و میلاد سرلک که در دیدار با کره شمالی در ترکیب اصلی تیم نوجوانان کشورمان قرار داشتند، در این مسابقه با تشخیص کادرفنی نیمکت نشین شدند.

براساس هماهنگی‌های صورت گرفته، تیم ایران در این مسابقه با پیراهن یکدست سفید به میدان می‌رود و بازیکنان تیم سوریه لباس‌های یکدست قرمز برتن می‌کنند.

تیم فوتبال نوجوانان کشورمان در سومین دیدار از مرحله گروهی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا از ساعت 15:30 امروز در ورزشگاه مرکزی شهر تاشکند به مصاف سوریه می‌رود.

کد مطلب 1180080

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