مس کرمان به سمت صدر جدول پیش می رود

فتح الله نژادزمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: مس کرمان هم اکنون در اوج آمادگی قرار دارد و بدون وارد شدن به مسائل حاشیه ای تنها به صعود در جدول و نزدیک شدن به صدر جدول هستیم.

وی افزود: مس طی 9 بازی گذشته خود باخت نداشته است و این خود رکورد جدیدی در بازیهای مس کرمان است که باید آن را حفظ کنیم.

مدیرعامل باشگاه مس کرمان تصریح کرد: در بازی عصر جمعه مقابل صبای قم تنها هدف مس شکست این تیم و کسب سه امتیاز این بازی احساس است.

وی صبا را یکی از تیمها خوب لیگ برتر دانست و ادامه داد: طی هفته گذشته تمرینات مناسبی را پشت سرگذاشته ایم.

نژادزمانی گفت: مدیریت مس کرمان با جدیت از کادر فنی تیم حمایت می کند و با تمام وجود تنها هدفمان موفقیت مس و سربلندی ورزش کرمان است.

وی ادامه داد: در بازی خانگی مقابل صبا باطری همه هواداران مس باید تلاش کنند بدون وارد شدن به مسائل حاشیه ای تنها به فکر پیروزی مس در این بازی باشند.

مدیرعامل مس کرمان گفت: دو بازیکن مصدوم مس دهنوی و فخرالدینی در هفته گذشته نیز بهبود یافته اند و آماده بازی در دیدار فردا هستند.

وی در خصوص برخی شایعات در خصوص جدایی مرفاوی از مس کرمان و مذاکره با استیل آذین گفت: مرفاوی مربی موفقی است و مس هم تیمی بدون حاشیه و تمام این اخبار نیز ناشی از سوء نیت برخی افراد مغرض است که نمی توانند موفقیت مس کرمان را ببینند.

نژاد زمانی خاطرنشان کرد: مس از مرفاوی حمایت می کند و اجازه این شایعه سازیهای را نیز به برخی افراد نمی دهیم.

وی گفت: با حمایت مسئولان شرکت مس تاکنون در پرداختهای مالی هیچ مشکلی نداشته ایم.

مس کرمان و صبای قم عصر جمعه درچارچوب لیگ برتر فوتبال در ورزشگاه شهید باهنر به مصاف یکدیگر می روند.