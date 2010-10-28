جشن باسوادی در 10 هزار روستای کشور برگزار شده است

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، محمد مهدی زاده عصر پنجشنبه در دومین گردهمایی شورای تحقیقات و برنامه ریزی منطقه پنج کشور که با حضور مدیران کل استانهای هرمزگان، کرمان، خراسانهای شمالی و جنوبی و سیستان و بلوچستان در زاهدان برگزار شد، اظهارداشت: 10 هزار روستای کشور طی سه سال گذشته جشن با سوادی را برگزار کرده اند.

وی گفت: در این روستاها درصد باسوادی به بالای 70درصد رسیده است و سواد آموزان این روستاها وارد مراحل پایانی و پنجم شده اند.

مهدی زاده با اشاره به اینکه 2.5 میلیون نفر بی سواد زیر 50 سال در کشور وجود دارد گفت: تا پایان برنامه پنج ساله بی سوادی در گروه سنی زیر 50 سال به صفر خواهد رسید.

وی همچنین افزود: تا پایان سال 1390 در 15 استان کشور جشن ریشه کنی بی سوادی برگزار خواهیم کرد.

معاون آموزش نهضت سواد آموزی کشور توسعه و ترویج فرهنگ نماز، تبادل نظر درخصوص آینده سواد آموزی را از مهمترین موارد دستور کار دومین جلسه شورای تحقیقات وبرنامه ریزی منطقه پنج کشور در زاهدان عنوان کرد و گفت: سالانه حدود یک میلیون سواد آموز در کلاسهای نهضت سواد آموزی شرکت می کنند و این زمان بهترین فرصت برای آموزش نماز است که باید بهترین و بیشترین استفاده را برد.

امام جمعه زاهدان هم در این جلسه با قدردانی از نهادینه و توسعه یافتن نماز در سازمان نهضت سواد آموزی کشور اظهارداشت: استفاده بردن از وسایل و تجهیزات بصری و دیداری در تعلیم نماز و استفاده بردن بهتر از دوران کودکی و نوجوانی برای آشنایی با نماز ضروری است.

آیت الله عباسعلی سلیمانی افزود: در دوران کودکی و نوجوانی ذهن کودک همان لوح سفیدی است که همه چیز را ضبط و کمتر فراموش می کند و باید خانواده و آموزش وپرورش هم در این مدت طلایی نهایت سعی و تلاش خود را در زمینه فراگیری و آموزش نماز به کار گیرند.

محمد سنجرانی مدیرکل نهضت سواد آموزی استان سیستان و بلوچستان هم با اشاره به اینکه هم اکنون 76 درصد جمعیت استان باسواد هستند بیان کرد: تا پایان برنامه پنجم در هزار روستا جشن باسوادی برگزار خواهد شد و کل گروه 10 تا 49 سال استان که 250 هزار نفر هستند باسواد خواهند شد.