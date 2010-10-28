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۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۰۸

زنجان بهترین مکان برای کمپ تیمهای ملی شنا و واترپلو است

زنجان بهترین مکان برای کمپ تیمهای ملی شنا و واترپلو است

زنجان - خبرگزاری مهر : رئیس فدارسیون شنا، شیرجه و واترپلو گفت: با توجه به علاقمندی و وجود پتانسیلهای مختلف در زنجان در زمینه شنا و واترپلو این استان بهترین مکان برای کمپ تیمهای ملی است.

امیرحسین آیت‌ اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان ضمن ابراز رضایت از شرایط میزبانی زنجان اظهار داشت: با توجه به علاقمندی و وجود پتانسیلهای مختلف در این استان در زمینه شنا و واترپلو، زنجان بهترین مکان برای کمپ تیمهای ملی است.

آیت اللهی با بیان اینکه شرایط ویژه‌ای در زنجان برای برگزاری اردوی تیم ملی فراهم شده است، افزود: به همین خاطر اولین مرحله از اردوی تیم ملی واترپلو جوانان در زنجان برگزار شد.
 
وی با اشاره به اینکه در این مرحله از اردو تعداد 69 بازیکن حضور دارند، بیان کرد: اردوی مذکور از اول آبان ماه آغاز شده و تا هشتم آبان ماه نیز ادامه خواهد داشت همچنین 10 روز اول هر ماه ورزشکاران در اردوی متمرکز حضور یافته و سایر روزها را در شهرستان‌های خود و زیر نظر مربیان و کمک مربیان تیم ملی به تمرین خواهند پرداخت.
 
رئیس فدارسیون شنا، شیرجه و واترپلو با عنوان اینکه در ماه‌های اسفند و فروردین اقدام به برگزاری یک اردوی برون مرزی خواهیم کرد، اظهار داشت: این اردو به منظور آمادگی تیم ملی واترپلو جوانان جهت حضور در رقابتهای جهانی آتن یونان برنامه‌ریزی شده است و ما سعی می‌کنیم نماینده شایسته‌ای در رقابتهای جهانی باشیم.
 
آیت اللهی از این تیم به عنوان پشتوانه‌ای محکم برای تیم ملی بزرگسالان یاد کرد و خاطرنشان کرد: به طور حتم تیم ملی جوانان با حضور در رقابتهای جهانی و کسب تجارب ارزشمند می‌تواند پشتوانه خوبی برای تیم ملی بزرگسالان باشد.
 
کد مطلب 1180094

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