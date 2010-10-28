زیرساختهای گردشگری گلستان باید توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا غلامی پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید از طرحهای گردشگری استان، به حمایت های دولت از پروژه های توسعه گردشگری استان اشاره و بیان کرد: بمنظور رونق این صنعت و درآمدزایی از طرح های مطلوب حمایت می شود.

وی همچنین اقدامات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان را در راستای توسعه و رونق صنعت گردشگری مطلوب دانست و افزود: با توجه به اهمیت رونق صنعت گردشگری گلستان و اطلاع از روند اجرا و وضعیت پروژه های گردشگری استان، مطلوب است.

وی اظهار داشت: در حوزه گردشگری استان با در نظر گرفتن ظرفیتهای موجود باید زمینه اجرای زیرساخت ها با سرمایه گذاری مناسب و مطلوب ایجاد شود.

وی که در این بازدید از پروژه های النگ دره، هتل تجری ناهارخوران، هتل پنج ستاره پارتیا، پروژه گردشگری النگ کردکوی، کاخ موزه گرگان، موزه صنایع دستی واقع درساختمان امیرلطیفی گرگان، خانه قدیمی باقری، خانه تقوی و کارگاه فهم معماری - پنجره ای به گرگان دیدن کرد، قابلیت های استان را جهت رونق گردشگری مثبت ارزیابی کرد.

