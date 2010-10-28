به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، روز پنجم از مرحله گروهی چهاردهمین دوره رقابت‌های فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا ظهر امروز پنجشنبه با پیروزی ازبکستان برابر تاجیکستان و توقف اردن مقابل اندونزی در پایان نیمه نخست همراه شد.

در ورزشگاه مرکزی تاشکند دو تیم ازبکستان و تاجیکستان با قضاوت علیرضا فغانی برابر هم صف آرایی کردند که در پایان نیمه نخست این دیدار تیم ازبکستان با نتیجه 4 بر صفر از سد تاجیکستان گذشت.

"تیمور خکیموف" (2 و 24)، "یاولون میرعبدالله اف" (18) و "ابوسبک ماخستالی‌اف" (38) گل‌های تیم ازبکستان را در این نیمه به ثمر رساندند. ضمن اینکه پس از گل سوم ازبکستان، "بهادر شمسوف" دروازه بان اصلی تیم تاجیکستان با انتقاد شدید سرمربی این تیم از زمین خارج و جایش را "سلیمان میرزوموردوف" داد.

در دیگر مسابقه همزمان که در ورزشگاه "جار" تاشکند برگزار شد، دو تیم فوتبال نوجوانان اندونزی و اردن در پایان نیمه نخست به نتیجه تساوی بدون گل رضایت دادند.