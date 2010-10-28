پنج هواپیمای امدادرسانی در حج

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره به نقل از روزنامه عکاظ چاپ عربستان سعودی، این طرح همچنین شامل تجهیز پنج فروند هواپیما برای تقویت خدمات امداد رسانی می شود.



به گفته وی 74 پزشک در مراکز پزشکی مکه مکرمه و مشاعر، 20 تیم موتوسیکلت، 228 امدادرسان در مکه مکرمه، 293 امدادرسان در منا، 188 امدادرسان در عرفات و مزدلفه، 84 در پشتیبانی و 176 نفر در حوزه عملیات در خدمت زائران بیت الله الحرام هستند.



به گفته وی تعداد رانندگان شرکت کننده در طرح موسم حج 186 نفر هستند که از این تعداد 48 نفر در مکه مکرمه، 55 نفر در منا، 28 نفر در عرفات و مزدلفه و ... به خدمت مشغولند.



70 خودروی امداد رسانی در مکه مکرمه، 102 خودرو در منا، 71 خودرو در عرفات و مزدلفه و 50 خودرو نیز در خدمت زائران است.

