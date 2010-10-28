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۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۳۷

میزان جرائم در زندانهای کشور کاهش یافت

میزان جرائم در زندانهای کشور کاهش یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان زندانهای کشور گفت: میزان جرائم در زندانهای کشور کاهش چشمگیری یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامحسین اسماعیلی ظهر پنجشنبه در بازدید از اسالن کنترل دوربینهای مدار بسته زندان گرگان گفت: استفاده از تکنولوژی روز برای کنترل زندان خیلی خوب و عالی است.

وی تاکید کرد: باید توجه داشت که تنها استفاده از دوربین های مدار بسته و تکنولوژی روز نمی تواند کافی باشد و باید چشمان تیزبین مراقبین ما تمام اتفاقات داخل زندان را زیر نظر داشت.
 
وی خاطرنشان کرد: هرگونه تخطی از قانون را برای پیگیری نگهبانان داخلی گزارش و ثبت کرد تا در آتی شاهد کاهش محسوس جرائم داخل زندانها باشیم.
 
وی از قسمتهای مختلف زندان گرگان بازدید کرد.
 
همچنین همزمان با سفر اسماعیلی به گلستان، مراسم تودیع و معارفه رئیس زندانهای گلستان برگزار و محمود امینی به سمت مدیرکل جدید زندانهای استان منصوب و معرفی شد.
کد مطلب 1180110

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