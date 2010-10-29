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۷ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۱۳

صدفی:

مهم ترین جنبه استکبار ستیزی مردم ایران وحدت ملی است

مهم ترین جنبه استکبار ستیزی مردم ایران وحدت ملی است

کرمان - خبرگزاری مهر: مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کرمان گفت: مهمترین عامل مقابله با استکبار جهانی در جامعه وحدت ملی در مقاطع مختلف است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مهدی صدفی در جمع خبرنگاران در سالن اجتماعات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: وحدت مردم ایران در کنار توجه به ولایت فقیه و توان داخلی کشور از جمله عناصر مقابله با جنبه های استعماری و استکباری دشمن است.

وی تصریح کرد: ملت ایران با شعار نه شرقی و نه غربی ساختار دشمنان استکباری را به هم ریخت و امروز ایران با استراتژی عدالت محور و مقابله با ظلم و جنایات استکباری و اتحاد با همسایگان خود در برابر قدرتهای جهان ایستاده است.

صدفی افزود: ایران با عدم ورود در مناقشات منطقه ای و تاکید بر حفظ وحدت در منطقه به دنبال ادامه استراتژیهای استکبار ستیز خود است.

وی مهمترین برنامه روز مبارزه با استکبار جهانی که مصادف با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و تبعید امام (ره) به ترکیه در اعتراض به لایحه کاپتولاسیون است را راهپیمایی بزرگ مردم و دانش آموزان دانست و گفت: راهپیمایی بزرگ 13 آبان ماه همزمان با مرکز استان در دیگر شهرستانهای استان نیز ساعت 9 صبح برگزار می شود این مراسم در کرمان از میدان شهدای انتظامی شروع تا ورزشگاه سلیمی کیا ادامه خواهد یافت.

وی تصریح کرد: در ورزشگاه سلیمی کیا حضور حداکثری دانش آموزان  و دانشجویان و مسئولین را با هم خواهیم داشت و ویژه برنامه ای نیز به یاد شهدای دانش آموز و دانشجو 13 آبان سالهای  57 و 58 برگزار می شود.

وی افزود: از جمله برنامه هایی که از هشت تا 13 آبان ماه در مدراس و دانشگاههای استان به مناسبت 13آبان و روز استکبار ستیزی برگزار می شود برگزاری نشستهای فرهنگی در دانشگاهها، یادواره شهدای فرهنگی و شهدای دانش آموز استان توسط اداره کل آموزش و پرورش، مسابقات انشاء نویسی با موضوع علت دشمنی آمریکا با ملت ایران، مسابقات ورزشی ویژه دانش آموزان، میزگردهای ویژه صدا و سیما با محوریت استکبار و استکبار ستیزی و تجلیل از نخبگان دانش آموزی استان است.

صدفی تصریح کرد: تعدادی از مدارس استان که روز 13 آبان در راهپیمایی شرکت خواهند کرد تعطیل می شوند و بقیه مدارس دایر خواهند بود و تعطیل نیستند کارمندانی هم که از لحاظ اداری مشکلی ندارند در برنامه شرکت خواهند کرد.

وی یادآورشد: در برنامه های امسال تنوع و جذابیت و نوآوری مدنظر قرار گرفته است و از هر برنامه ای که جنبه فرهنگی داشته باشد استقبال می کنیم.

صدفی خاطرنشان کرد: نمایشگاههای عکس ویژه دانش آموزی نیز در محل مصلی نماز جمعه و ورزشگاه سلیمی کیا برای بازدید عموم دایر می شود و طبق معمول هر سال به ماکت سازان نمونه که کارهای زیبا و جذابی را ارائه کنند جوایزی اهدا می شود.

کد مطلب 1180112

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