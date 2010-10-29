مهم ترین جنبه استکبار ستیزی مردم ایران وحدت ملی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، مهدی صدفی در جمع خبرنگاران در سالن اجتماعات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: وحدت مردم ایران در کنار توجه به ولایت فقیه و توان داخلی کشور از جمله عناصر مقابله با جنبه های استعماری و استکباری دشمن است.

وی تصریح کرد: ملت ایران با شعار نه شرقی و نه غربی ساختار دشمنان استکباری را به هم ریخت و امروز ایران با استراتژی عدالت محور و مقابله با ظلم و جنایات استکباری و اتحاد با همسایگان خود در برابر قدرتهای جهان ایستاده است.

صدفی افزود: ایران با عدم ورود در مناقشات منطقه ای و تاکید بر حفظ وحدت در منطقه به دنبال ادامه استراتژیهای استکبار ستیز خود است.

وی مهمترین برنامه روز مبارزه با استکبار جهانی که مصادف با تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و تبعید امام (ره) به ترکیه در اعتراض به لایحه کاپتولاسیون است را راهپیمایی بزرگ مردم و دانش آموزان دانست و گفت: راهپیمایی بزرگ 13 آبان ماه همزمان با مرکز استان در دیگر شهرستانهای استان نیز ساعت 9 صبح برگزار می شود این مراسم در کرمان از میدان شهدای انتظامی شروع تا ورزشگاه سلیمی کیا ادامه خواهد یافت.

وی تصریح کرد: در ورزشگاه سلیمی کیا حضور حداکثری دانش آموزان و دانشجویان و مسئولین را با هم خواهیم داشت و ویژه برنامه ای نیز به یاد شهدای دانش آموز و دانشجو 13 آبان سالهای 57 و 58 برگزار می شود.

وی افزود: از جمله برنامه هایی که از هشت تا 13 آبان ماه در مدراس و دانشگاههای استان به مناسبت 13آبان و روز استکبار ستیزی برگزار می شود برگزاری نشستهای فرهنگی در دانشگاهها، یادواره شهدای فرهنگی و شهدای دانش آموز استان توسط اداره کل آموزش و پرورش، مسابقات انشاء نویسی با موضوع علت دشمنی آمریکا با ملت ایران، مسابقات ورزشی ویژه دانش آموزان، میزگردهای ویژه صدا و سیما با محوریت استکبار و استکبار ستیزی و تجلیل از نخبگان دانش آموزی استان است.

صدفی تصریح کرد: تعدادی از مدارس استان که روز 13 آبان در راهپیمایی شرکت خواهند کرد تعطیل می شوند و بقیه مدارس دایر خواهند بود و تعطیل نیستند کارمندانی هم که از لحاظ اداری مشکلی ندارند در برنامه شرکت خواهند کرد.

وی یادآورشد: در برنامه های امسال تنوع و جذابیت و نوآوری مدنظر قرار گرفته است و از هر برنامه ای که جنبه فرهنگی داشته باشد استقبال می کنیم.

صدفی خاطرنشان کرد: نمایشگاههای عکس ویژه دانش آموزی نیز در محل مصلی نماز جمعه و ورزشگاه سلیمی کیا برای بازدید عموم دایر می شود و طبق معمول هر سال به ماکت سازان نمونه که کارهای زیبا و جذابی را ارائه کنند جوایزی اهدا می شود.