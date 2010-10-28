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۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۲۶

سمینار آنفلوانزای فصلی و خوکی در ساری برگزار می شود

ساری - خبرگزاری مهر: سمینار آنفلوانزای فصلی و خوکی توسط نظام پزشکی شهرستان ساری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رضا شیخ رضایی رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی مازندران با اشاره به  نزدیک شدن  فصل سرما و همچنین شیوع بیماری های آنفلوانزای خوکی و فصلی افزود: این سمینار با هدف بررسی راهکارهای پیشگیری و درمان این بیماریها و همچنین ارائه جدید ترین اطلاعات پزشکی  و جدید ترین روشهای درمان برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به وجود انواع مختلف آنفلوآنزا و خطر مقاوم شدن به درمان این بیماری ، چگونگی مصرف دارو و همچنین دریافت واکسن اهمیت ویژه ای دارد که در این سمینار ضمن بررسی اقدامات پیشگیرانه موضوعات درمانی آن بحث و تبادل نظر خواهد شد.

وی افزود: در این سمینار درباره موضوعاتی از قبیل ویرولوژی ، اپیدمیولوژی ، بیماری آنفلوانزا و راههای پیشگیری ، روشهای تشخیص آزمایشگاهی ، تشخیص بالینی سخنرانی شده و در پایان  در موضوعات ذکر شده جلسه  پرسش و پاسخ برقرار می شود.

رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی مازندران متخصصین رشته های داخلی، عفونی، اطفال، پزشکان عمومی ، داروسازان و کارشناسان ارشد و کارشناسان رشته های پرستاری را مخاطبین این سمینار نام برد.

وی افزود: این سمینار برای رشته های فوق سه امتیاز داشته و در روز 20 آبان ماه از ساعت 8 تا 13 بعد از ظهر در سالن کنفرانس بیمارستان بوعلی برگزار می شود.

کد مطلب 1180113

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