مانور آمریکا و رژیم صهیونیستی با مشارکت نظامیان بحرین و اردن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الانتقاد، در این مانور 72 ساعته یگانهای موسوم به مبارزه با تروریسم از پلیس فدرال آمریکا به همراه نظامیان رژیم صهیونیستی، اردن و بحرین مشارکت داشتند.

براین اساس، طی سه روز گذشته طرح های عملیاتی حمله و کنترل شناورهای دریایی، کنترل درگیری های خیابانی و همچنین عملیات آزادی گروگانها در این مانور انجام شده است که در آن نظامیان این دو کشور عربی دوشادوش نظامیان آمریکایی و اسرائیلی حضور داشته اند. منابع خبری به جزئیات بیشتری از این مانور اشاره ای نکرده اند.