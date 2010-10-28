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۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۳۳

در ایالت کالیفرنیا انجام شد؛

مانور آمریکا و رژیم صهیونیستی با مشارکت نظامیان بحرین و اردن

مانور آمریکا و رژیم صهیونیستی با مشارکت نظامیان بحرین و اردن

منابع خبری از مانور مشترک سه روزه آمریکا و رژیم اسرائیل در ایالت کالیفرنیا خبر می دهند که در آن یگانهایی از نظامیان بحرین و اردن نیز مشارکت داشته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری الانتقاد، در این مانور 72 ساعته یگانهای موسوم به مبارزه با تروریسم از پلیس فدرال آمریکا به همراه نظامیان رژیم صهیونیستی، اردن و بحرین مشارکت داشتند.

براین اساس، طی سه روز گذشته طرح های عملیاتی حمله و کنترل شناورهای دریایی، کنترل درگیری های خیابانی و همچنین عملیات آزادی گروگانها در این مانور انجام شده است که در آن نظامیان این دو کشور عربی دوشادوش نظامیان آمریکایی و اسرائیلی حضور داشته اند. منابع خبری به جزئیات بیشتری از این مانور اشاره ای نکرده اند.

کد مطلب 1180116

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