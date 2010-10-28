نوای "یا نور و یا قدوس" در مدینه طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از مدینه منوره، مراسم دعای کمیل که بر اساس سنت هرساله در نخستین شب جمعه حضور زائران ایرانی در مدینه منوره برگزار می شود امسال نیز پرشورتر از همیشه برگزار شد.

در این مراسم حجاج ایرانی حاضر در مدینه در فضایی آرام و معنوی به ذکر دعا پرداخته و در مظلومیت ائمه بقیع گریستند.

دعای کمیل حجاج ایرانی در مدینه همه ساله با هماهنگی مقامات سعودی و حضور پلیس این کشور برگزار می شود و در طول برگزاری این مراسم با شکوه خیابانهای اطراف مسجد النبی (ص) مسدود شده و تنها زائران ایرانی اجازه حضور در این منطقه را داشتند.

این مراسم رأس ساعت9:30 به وقت محلی با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد و در ادامه مداحان اهل بیت(ع) در مدح و منقبت رسول الله (ص) و ائمه مظلوم بقیع (ع) به مدیحه سرایی پرداختند.

پس از برگزاری دعای کمیل حجت الاسلام قاضی عسگرنماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج جمهوری اسلامی با دعا برای عزت اسلام و مسلمین و حل مشکلات جهان اسلام در کشورهای لبنان، فلسطین، عراق، افغانستان و سایر مستضعفان به درگاه خداوند این مراسم را پایان داد.

زائران ایرانی نیز در پایان این مراسم در اقدامی زیبا، فضای بین الحرمین را جارو و نظافت کردند.

زائران ایرانی در حج امسال چهار نوبت در مدینه دعای کمیل می خوانند که دومین مراسم هفته آینده در بین الحرمین برگزار می شود و دو نوبت دیگر بعد از موسم حج و بازگشت حجاج مدینه بعد از مکه برپا خواهد شد.

حاشیه هایی از مراسم دعای کمیل مدینه

- نیروهای پلیس سعودی از ساعتها قبل از مراسم در این محدوده مستقر شده بودند.

- تعدادی از نیروهای سعودی نیز با دوربینهای مختلف مراسم دعای کمیل ایرانیان را فیلمبرداری می کردند.

- نظم کاروانها و زائران ایرانی بیش از هر موضوع دیگری در این مراسم مورد توجه بود.