مرحله پنجم تور بین المللی دوچرخه سواری اندونزی تعطیل شد

حسین اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: مرحله پنجم تور دو چرخه سواری اندونزی به دلیل سونامی تعطیل شد.

وی گفت: این مسابقات قرار بود همزمان با شش آبان ماه در اندونزی برگزار شود به دلیل وقوع زلزله در این کشور تعطیل شده است.

وی تصریج کرد: مرحله چهارم تور بزرگ دوچرخه سواری اندونزی روز گذشته در این کشور برگزار شد که در پایان این مرحله تیم پلیگان اندونزی اول شد تیم سی ان ان استرالیا دوم شد و تیم ولی عصر کرمان که نماینده ایران در این رقابتها بود سوم شد.

وی یادآورشد: تیم ولی عصر کرمان تنها 20 ثانیه با تیم اول یعنی پلیگان اندونزی فاصله دارد.

حسین اسلامی خاطر نشان کرد: با تعطیلی مرحله پنجم رقابتهای این تور ادامه کار دوچرخه سواران را از فردا در مرحله ششم و هفتم خواهیم داشت.

وی افزود: در این تور که از معروفترین تورهای دوچرخه سواری دنیا است 19 تیم از قاره های مختلف آمریکا، آسیا، اروپا، آفریقا و استرالیا حضور دارند و تیم ولی عصر نیز که قرار بود به همراه دو تیم دیگر ایرانی در این بازیها حضور یابد در حال حاضر تنها نماینده ایران در این رقابتهاست.

اسلامی گفت: دو تیم پتروشیمی تبریز و دانشگاه آزاد اسلامی نیز قرار بود به عنوان نمایندگان ایران در این تور حضور یابند که به دلایلی حاضر نشدند.

وی گفت: هم اکنون تمام اعضای تیم دوچرخه سواری کرمان سالم هستند.



