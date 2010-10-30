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۸ آبان ۱۳۸۹، ۹:۴۳

مدیر تحول اداری وزارت بهداشت:

ساختار جدید دانشگاه‌های علوم پزشکی تا پایان سال تدوین می‌شود

ساختار جدید دانشگاه‌های علوم پزشکی تا پایان سال تدوین می‌شود

مدیرکل توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت از تدوین چارت ساختاری جدید دانشگاه‌های علوم پزشکی خبر داد و گفت: دانشگاه‌ها کلیه شاخص‌های خود را تعریف می کنند و ساختار جدید در سال آینده اجرایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد فتحی با اشاره به ساختار سازمانی و تشکیلاتی وزارت بهداشت و کاهش تعداد معاونتهای این وزارتخانه افزود: بر اساس ساختار جدید وزارت بهداشت تعداد معاونت‌های این وزارتخانه به پنج معاونت کاهش یافت.

وی اظهار داشت: در راستای این ساختار جدید با دانشگاه‌های علوم پزشکی مکاتبه شده است که کلیه شاخص‌های خود را در 11 بسته تعریف کنند و بر این اساس ساختار سازمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تا پایان سال تدوین و در سال آینده اجرا می شود.

فتحی با اشاره به احیای معاونت دانشجویی در ساختار جدید دانشگاه‌های علوم پزشکی با تاکید بر توجه مسئولان وزارت بهداشت بر حوزه مسائل فرهنگی و دانشجویی یادآور شد: در صورتی که نتوانیم معاونت دانشجویی در دانشگاهی ایجاد کنیم، مرکز امور دانشجویان زیر نظر ریاست دانشگاه‌ها ایجاد می شود.

مدیرکل توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت بهداشت اضافه کرد: ایجاد مرکز امور دانشجویان با توجه به تیپ بندی دانشگاه‌های علوم پزشکی متفاوت است و در نظر داریم تا در دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ سه مرکز امور دانشجویی زیر نظر ریاست دانشگاه ایجاد شود.

کد مطلب 1180123

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