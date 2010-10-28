تراکم زندانهای گلستان بالاست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با رئیس زندانهای کشور گفت: باید سازمان زندانها، در راستای حل مشکلات زندانهای گلستان، این استان را در اولویت سازمانی خود قرار دهد.

رئیس سازمان زندانهای کشور نیز با بیان مشکلات زندانهای استان گفت: نگاه ویژه ای به مشکلات زندانهای استان داریم.

عبدالحسین اسماعیلی گفت: با معرفی مدیر کل جدید زندانهای استان گلستان در جهت حل مشکلات استان اهتمام بیشتری با حمایت مسئولان استانی بعمل می آید.

وی با اشاره به سوابق، تجربیات و کارنامه امینی از وی به عنوان مدیری موفق و با تجربه یاد کرد که در استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و کردستان کارنامه موفقی داشته است.

در این دیدار معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان گلستان، پوریانی دادستان گرگان، پورنبی مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان و عرب مدیر کل سابق استان نیز حضور داشتند.