  1. استانها
  2. گلستان
۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۴۰

تراکم زندانهای گلستان بالاست

تراکم زندانهای گلستان بالاست

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: تراکم جمعیت کیفری زندانهای استان بالاست و با کمبود فضا روبرو هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت پیش از ظهر پنجشنبه در نشست با رئیس زندانهای کشور گفت: باید سازمان زندانها، در راستای حل مشکلات زندانهای گلستان، این استان را در اولویت سازمانی خود قرار دهد.

رئیس سازمان زندانهای کشور نیز با بیان مشکلات زندانهای استان گفت: نگاه ویژه ای به مشکلات زندانهای استان داریم.

عبدالحسین اسماعیلی گفت: با معرفی مدیر کل جدید زندانهای استان گلستان در جهت حل مشکلات استان اهتمام بیشتری با حمایت مسئولان استانی بعمل می آید.
 
وی با اشاره به سوابق، تجربیات و کارنامه امینی از وی به عنوان مدیری موفق و با تجربه یاد کرد که در استانهای خراسان رضوی، خراسان جنوبی و کردستان کارنامه موفقی داشته است.
 
در این دیدار معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان گلستان، پوریانی دادستان گرگان، پورنبی مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان و عرب مدیر کل سابق استان نیز حضور داشتند.
کد مطلب 1180125

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها