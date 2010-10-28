به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن رحمانی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به طرحهای اعلامی از سوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، بعد از حذف یارانه حامل⁯های انرژی، قیمت⁯های حمل و نقل افزایش قابل ملاحظه⁯ای نخواهد داشت، به همین دلیل نرخ حمل مسافر و کالا به وسیله کمیته مدیریت و ساماندهی حمل و نقل کشوری و استانی نظارت دقیق شده و با متخلفین برخورد شدید خواهد شد.



وی از تشکیل کمیته نظارت و مدیریت خدمات حمل و نقل بار و مسافر کشوری و شروع فعالیت کمیته مشابه آن در استان قم خبر داد و افزود: این کمیته با هماهنگی اداره کل بازرگانی، اداره کل تعزیرات و انجمن⁯های صنفی حمل و نقل کالا و مسافر با پیش بینی شعبه ویژه قضایی، علاوه بر مهار سریع هرگونه افزایش کاذب قیمت کرایه خدمات حمل و نقل، متخلفان را به کمیسیون ماده 12 ارجاع خواهد داد.



رحمانی با دعوت مجدد از رانندگان فعال در مسیرهای روستایی برای ثبت نام و دریافت کارت هوشمند رانندگی جهت استفاده از یارانه در نظر گرفته شده برای ناوگان جاده⁯ای گفت: مالکین خودروهای فعال در مسیرهای روستایی می⁯توانند با مراجعه به بخشداریها ودهیاریهای محل سکونت خود، در این خصوص اقدام کنند.

