200 چاپخانه فعال در مازندران وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نقی مهدی پور پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد برگزاری نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت چاپ مازندران در ساری افزود: هم اکنون مازندران رتبه پنجم تعداد چاپخانه های صنعتی کشور را به خود اختصاص داده است.

وی خاطرنشان کرد: تعداد مجوزهای صادره برای ایجاد چاپخانه در مازندران طی سال های دولت نهم و دهم به مراتب بیش از ادوار قبلی بوده است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به برگزاری نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعت چاپ استان تصریح کرد: این نمایشگاه از روز شنبه هشتم آبان ماه به مدت دو روز از ساعت 9 صبح تا 20 شب آماده بازدید علاقمندان است.

مهدی پور با بیان اینکه محل برگزاری نمایشگاه تخصصی صنعت چاپ مجتمع فرهنگی هنری ارشاد در ساری است، یادآور شد: این نمایشگاه با حضور 40 فعال صنعت چاپ در مازندران برگزار می شود.

نمایشگاه تخصصی صنعت چاپ مازندران با شعار چاپ برتر، کیفیت بالاتر، استاندارد سازی برگزار خواهد شد.

مازندران دارای چاپخانه های صنعتی فعال در حوزه افست، لمینیت و رول بوده است و بزرگترین کارخانه چاپ روزنامه جام جم شمال کشور در ساری مستقر است.