بازدید سرزده وزیر بهداشت از دو شهرستان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، دکتر مرضیه وحید دستجردی سه شنبه شش آبان با همراهی نماینده مردم شهرستانهای نی ریز و استهبان در مجلس شورای اسلامی، رئیس و جمعی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی دو شهرستان مذکور دیدن کرد.

در بازدید سرزده وزیر بهداشت از مراکز بهداشتی و درمانی علاوه بر آشنایی وزیر با توانمندی و پتانسیلهای موجود در شهرستانهای مختلف، مشکلات مراکز مورد بررسی قرار می گیرد و پیگیری به منظور رفع آنها انجام می شود.

نماینده مردم نی ریز در مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه به خبرنگار مهر در شیراز گفت: وزیر بهداشت در جریان حضور در این دو شهرستان از بیمارستان استهبان بازدید و دستور تسریع احداث آن را صادر کرد.

محمد سقایی افزود: سپس از دو شهر رونیز و ایج بازدید و دستوراتی برای برطرف شدن مشکلات ساختمان درمانی و ایجاد خانه پزشک در این دو شهر از سوی وزیر بهداشت صادر شد همچنین وزیر بهداشت از بیمارستان 60 ساله استهبان نیز بازدید کرد.