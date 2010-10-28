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۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۳:۲۴

شاهین خیری:

بازی با شهرداری تبریز سخت است

اصفهان - خبرگزاری مهر: ‌هافبک تیم فوتبال ذوب آهن گفت: در مصاف با شهرداری تبریز بازی بسیار سختی پیش رو داریم اما ذوب آهن شرایط خوبی دارد و این بازی را هم با برد سپری می‌کند.

شاهین خیری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: ذوب آهن شکست مقابل پرسپولیس را که در یک شرایط خاص بدست آمد و تیم ما خیلی خسته بود به وادی فراموشی سپرده و با آمادگی کامل در صدد پیروزی مقابل شهرداری در تبریز است.

وی گفت: تیم ذوب آهن پس از بازی مقابل پرسپولیس چند جلسه تمرینی بسیار خوب را پشت سر گذاشت و بازیکنان با توجه به صحبتهای مربیان در آمادگی خوب روحی قرار دارند و برای بازی با شهرداری تبریز لحظه شماری می‌کنند تا بار دیگر به اثبات برسد که ذوب آهن همچنان در لیگ برتر مدعی قهرمانی است.

خیری خاطرنشان کرد: شهرداری تبریز حریف قدری است خصوصا اینکه سرمربی انها تغییر کرده و چه بسا این تیم با انگیزه بسیار زیادی مقابل ما قرار می‌گیرد به همین دلیل باید حواسمان را جمع کنیم.

‌هافبک تیم فوتبال ذوب آهن خاطرنشان کرد: لیگ برتر این فصل جذاب شده و همه تیمها با انگیزه به مصاف حریفان می‌آیند و این مسئله کار را برای ذوب آهن سخت‌تر از بقیه تیمها کرده چرا که تیم ما در لیگ قهرمانان آسیا فینالیست شده و همه دوست دارند تیم ما را شکست دهند به همین دلیل با تمام قدرت در همه بازیها شرکت می‌کنیم.

کد مطلب 1180131

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