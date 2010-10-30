  1. استانها
  2. گیلان
۸ آبان ۱۳۸۹، ۲۰:۰۳

سمینار "توسعه کسب و کار" در رشت برگزار می شود

سمینار "توسعه کسب و کار" در رشت برگزار می شود

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن گیلان از برگزاری سمینار بین المللی "توسعه کسب وکار، بازاریابی اثربخش و افزایش توان رقابتی" از سوی شرکت تجارت گستر کاسپین در رشت خبر داد.

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این سمینار با همکاری ادارات تابعه وزارت صنایع و معادن و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گیلان 19 آبان ماه سال جاری با حضور و سخنرانی اساتید برجسته بین المللی به نامهای دکتر " آلن فیرنینگتن " و دکتر " روستا " برگزار می شود.

وی عنوان کرد: این سمینار در راستای برنامه های مشترک با نهاد ها و تشکلهای بخش خصوصی برای توسعه مدیریت دانایی محور و آشناسازی مدیران بنگاههای اقتصادی و تولیدی با مباحث علمی و جدیدترین دستاوردهای حوزه مدیریت در دنیا برگزار می شود.

رئیس صنایع و معادن گیلان گفت: علاوه بر این سازمان، اداراتی نظیر شرکت شهرکهای صنعتی و استاندارد و تحقیقات صنعتی نیز در برگزاری این سمینار مشارکت دارند.

وی همچنین در ادامه با تاکید بر اهمیت حضور مدیران و کاشناسان واحد های صنعتی و معدنی در این سمینار یادآورشد: تجربه موفق برگزاری سمینار بین المللی " ارتقاء فروش و افزایش سودآوری " که در مرداد ماه سال جاری در گیلان برگزار شد، نشانگر ظرفیت بالای گسترش آموزشهای علمی و کاربردی در این استان بوده است.

کد مطلب 1180135

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها