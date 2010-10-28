هدفمندسازی یارانه ها مردم کهگیلویه وبویراحمد را مرفه تر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری ظهر پنجشنبه در نشست ستاد هماهنگی هدفمند کردن یارانه ها، افزود: در اجرای این طرح مردم خودشان مدیریت هزینه ها و مصرف را بر عهده می گیرند و روش منطقی و درست استفاده از سرمایه های ملی و عمومی را هدایت می کنند.

وی عنوان کرد: هر چند از دیر باز خیال پردازها و فتنه گران چشم به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها دوخته اند اما مردم ما می دانند که این طرح ملی، از بین برنده تبعیض و فقر و عامل بالا بردن قدرت خرید دهکهای پائین جامعه است.

استاندار کهگیلویه وبویراحمد تصریح کرد: همه اقلام مورد نیاز مردم تهیه و ذخیره سازی شده و با نظارت و مدیریتی که بر ساماندهی و تنظیم بازار خواهد شد به طور قطع با هرگونه اخلال گری در بازار به شدت برخورد می شود.

نوذری با اشاره به مسئله کیفیت و قیمت انواع نان، اظهار داشت: این موضوع با توجه به اهمیت آن به طور ویژه در دستور کار در مرکز کشور قرار گرفته است و در این خصوص اطلاعات لازم به موقع در اختیار مردم قرار می گیرد.

45 میلیارد تومان به حساب مردم استان واریز شده است

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز گفت: 45 میلیارد و 600 میلیون تومان یارانه به حساب مردم این استان واریز شده است.

ابراهیم کشاورز افزود: این مبلغ به حساب 138هزار و 641 خانوار در این استان واریز شده است.

وی میانگین سرانه جمعیتی خانوارهای استان را 4.3 نفر عنوان کرد و اظهار داشت: استاندار هم اکنون پیگر موضوع یارانه خانوارهایی که بیش از شش نفر جمعیت دارند، است.