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۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۲:۵۶

در چهارمین دیدار ؛

تیم فوتبال بانوان ایران شکست سنگینی را مقابل تایلند پذیرفت

تیم فوتبال بانوان ایران شکست سنگینی را مقابل تایلند پذیرفت

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : تیم فوتبال بانوان زیر 19 سال کشورمان در چهارمین دیدار خود در مقابل تایلند با نتیجه 9 بر صفر شکست خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که امروز پنجشنبه ساعت 15 به وقت محلی در ورزشگاه چراس کوالالامپور برگزار شد  تیم فوتبال بانوان کشورمان در نیمه نخست 5 بر صفر زمین را ترک کرد .

در نیمه دوم تیم بانوان کشورمان نتوانست دروازه حریف را باز کند و 4 گل دیگر نیز وارد دروازه ایران شد و بازی با نتیجه 9 بر صفر به نفع تایلند به پایان رسید .

تیم فوتبال بانوان زیر 19 سال کشورمان پیشتر نیز از ازبکستان ، چین تایپه و ویتنام نیز شکست خورده بود .

بانوان فوتبالیست کشورمان روز جمعه با 4 شکست و بدون برد مالزی را به مقصد ایران ترک خواهند کرد .
 

کد مطلب 1180137

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