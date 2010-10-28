تلاش کردیم اهمیت سینما را نشان دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح پردیس سینمایی شکوفه شب گذشته پنجم آبان ماه با حضور جواد شمقدری معاونت امور سینمایی، تعدادی از مدیران و سینماگران در این سینما برگزار شد.

در ابتدای این مراسم رسول صدرعاملی به نمایندگی از اعضای هیئت مدیره مؤسسه فیلمیران گفت: از اینکه پردیس سینمایی شکوفه در این منطقه که به لحاظ جغرافیایی در یکی از تاثیر‌گذارترین مناطق تهران قرار دارد، ابراز خوشحالی می کنم.

علی سرتیپی مدیر پردیس سینمایی شکوفه و یکی از مالکان این سینما در ادامه عنوان کرد: از اینکه توانستم در محله قدیم خودم یک سالن را راه‌اندازی کنم تا مخاطبین با کیفیت صدا و تصویر مناسبی فیلم‌ها را تماشا کنند، بسیار خرسندم.

درادامه جواد شمقدری معاونت امور سینمایی درسخنانی گفت: درحال حاضرهمه ما می دانیم که سینما مهم است وبرای مسئولان اصلی نظام نیزهمین نگاه وجود دارد. مقام معظم رهبری دربیانات خود سینماگران را کلیددار پیشرفت کشور دانستند. این موضوع نشان می‌دهد که ایشان چه نگاهی به سینما دارند، اما این نگاه در بین تمام مسولان وجود نداشت و ما تلاش کردیم که ثابت کنیم سینما چقدر اهمیت دارد.

جواد شمقدری، سعید رجبی‌فروتن، مجید مسچی، علیرضا رئیسیان، مهدی کرم‌پور، عزیز‌الله حمید‌ن‍ژاد، امیرحسین شریفی، داریوش بابائیان، حسین طلابیگی، بابک خانیان، مسعود کیمیایی، بیژن امکانیان، سیدغلامرضا موسوی، علی سرتیپی، قاسم قلی‌پور، سیروس الوند، خسرو امیرصادقی، شروین امیرصادقی، سید محمود رضوی،حمیدرضا دیبایی، تینا پاکروان، هارون یشایایی، رضا عطاران، حسین صابری،امیرحسین علم‌الهدی، حبیب‌اسماعیلی،رسول صدرعاملی، مجید جوزانی و منیژه حکمت از جمله مهمانان این مراسم بودند.