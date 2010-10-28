زوجهای جوان مساجد مازندران گردهم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فوقی افزود: از دواج گامی مهم در سیر تکاملی بشریت به شمار می رود چنانچه از آن به عنوان نصف دین یاد شده است و رسیدن به مقام انسان کامل بدون گذشتن از این مرحله مهم امکان پذیر نیست.

وی بیان کرد: این امر مقدس بی شک هنگامی می تواند آثار و برکات حقیقی خویش را داشته باشد که با سایر آموزه های اسلامی و آگاهی از اخلاق خانوادگی اسلام همراه شود.

فوقی اضافه کرد: بی توجهی زوجین به حقوق یکدیگر و اخلاق اسلامی منجر به عذاب الهی خواهد شد و بر همین اساس لازم است که زوج های جوان با آگاه شدن از قابلیتهای معنوی که بنیان خانواده در اختیار آنها می گذارد توان خویش را مضاعف کرده و در راه هر چه بیشتر کردن برکات خانواده و خدمت به جامعه اسلامی همت کند.

مسئول کانون فرهنگی و هنری مساجد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران اظهار داشت: دوره آموزشی زوج های جوان در صدد است تا با آگاه ساختن زوجین از قابلیتهای خانواده و ایجاد زمینه مناسب برای شناخت و تبادل افکار از ثمرات خانواده مسلمان در جهت ترویج فرهنگ و شعائر اسلامی گامی بلند در جهت نیل به آرمانهای اسلام بردارد.

فوقی برنامه ریزی در جهت تقویت روحیه اعتماد به نفس و خودباوری زوج های جوان کانونهای مساجد ، ارائه روش های نوین تحقیق و پژوهش، تشریح سیاستها و شناسایی خلاقیتها و ایده نوآوری بین زوجهای جوان کانونهای مساجد و ارائه خط مشی را در زمینه چگونه ورود به عرصه خلاقیت و نوآوری و تشکیل گروه ها و کمیته های علمی و پژوهشی به منظور برقراری ارتباط زوجین ، مبارزه اصولی با عدم رعایت حجاب و عفاف و ارج نهادن علمی به مفاهیم کاربردی ارزش من اسلام را از اهداف دیگر برگزاری همایش فرهنگی آموزشی زوجهای جوان مساجد استان در قالب طرح خانه های آسمانی برشمرد.

مسئول کانون فرهنگی و هنری مساجد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران بیان کرد: همایش فرهنگی آموزشی زوج های جوان مساجد استان در قالب طرح خانه های آسمانی 11 آذر سال جاری ویژه اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران برگزار می شود.