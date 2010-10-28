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۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۴:۰۹

سراج:

دوره آموزشی مناسب سازی اماکن برای معلولان در لرستان برگزار شد

دوره آموزشی مناسب سازی اماکن برای معلولان در لرستان برگزار شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: کارشناس مسئول مناسب سازی سازمان بهزیستی لرستان از برگزاری دوره های آموزشی مناسب سازی اماکن برای معلولان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر در خرم آباد، مصطفی سراج در این رابطه اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون سه دوره آموزشی مناسب سازی در لرستان برگزار شده است.

وی با تشریح اهداف برگزاری این دوره های آموزشی ادامه داد: این دوره ها در راستای جلب مشارکت مسئولین و ارتقای فرهنگ مناسب سازی جهت اجرای مطلوبتر طرح "سی بی آر" و با موضوع مناسب سازی تجهیزات و اماکن عمومی و محیط های شهری و روستایی برگزار شده است.

کارشناس مسئول مناسب سازی سازمان بهزیستی لرستان یادآور شد: تاکنون این دوره های آموزشی برای ۹ شهرستان استان در سه منطقه بروجرد و خرم آباد و کوهدشت تشکیل شده است.

سراج افزود: در این دوره ها بیش از ۳۰۰ نفر از بخشداران، دهیاران، تسهیلگران میانی و محلی و کارشناسان مجری طرح cbrحضور داشته اند.

وی یادآور شد: افراد شرکت کننده در این دوره های آموزشی علاوه بر آموزش و ضوابط استانداردهای مناسب سازی با تعاریف نوین طراحی های جامع و فراگیر و نیز وضعیت خاص استان و راهکارهای لازم جهت ایجاد شهر و روستای بدون مانع آشنا شدند.

کد مطلب 1180149

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