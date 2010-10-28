دوره آموزشی مناسب سازی اماکن برای معلولان در لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر در خرم آباد، مصطفی سراج در این رابطه اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون سه دوره آموزشی مناسب سازی در لرستان برگزار شده است.

وی با تشریح اهداف برگزاری این دوره های آموزشی ادامه داد: این دوره ها در راستای جلب مشارکت مسئولین و ارتقای فرهنگ مناسب سازی جهت اجرای مطلوبتر طرح "سی بی آر" و با موضوع مناسب سازی تجهیزات و اماکن عمومی و محیط های شهری و روستایی برگزار شده است.

کارشناس مسئول مناسب سازی سازمان بهزیستی لرستان یادآور شد: تاکنون این دوره های آموزشی برای ۹ شهرستان استان در سه منطقه بروجرد و خرم آباد و کوهدشت تشکیل شده است.

سراج افزود: در این دوره ها بیش از ۳۰۰ نفر از بخشداران، دهیاران، تسهیلگران میانی و محلی و کارشناسان مجری طرح cbr حضور داشته اند.

وی یادآور شد: افراد شرکت کننده در این دوره های آموزشی علاوه بر آموزش و ضوابط استانداردهای مناسب سازی با تعاریف نوین طراحی های جامع و فراگیر و نیز وضعیت خاص استان و راهکارهای لازم جهت ایجاد شهر و روستای بدون مانع آشنا شدند.