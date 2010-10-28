اعتقاد به امام زمان (عج) سبب سلامت اخلاقی جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی حائری پور پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی دو روزه ترویج و تعمیق فرهنگ مهدویت در مصاحبه با خبرنگار مهر در ساری در رابطه با جایگاه امام عصر در جامعه امروز اظهار داشت: مسئله امام شناسی همواره از مباحث مهم بوده و در جامعه امروز از اهمیت بیشتری برخوردار است.

وی با بیان اینکه هویت جامعه شیعی به امام عصر (عج) است، افزود: شخصیت جامعه شیعیان به امام زمان مربوط است چراکه فرهنگ دینی شیعه با امامت گره خورده است.

حائری پور یادآور شد: هرآنچه اعتقاد به وجود حضرت بیشتر باشد می تواند ارتبط قوی را هم به همراه داشته باشد تا جامعه به سمت سعادت سوق پیدا کند.

این استاد حوزه خاطرنشان کرد: همانگونه که با فرهنگ عاشورا جوانان را در مقابل تهاجم دشمن واکسینه می کنیم می توانیم به واسطه ترویج اعتقاد به امام زمان (عج) و ارتباط دادن جوانان با آن حضرت ، زمینه سلامت و بهداشت اخلاقی و رفتاری جامعه را به ویژه در سطح جوانان فراهم کنیم.

وی در رابطه با میزان آمادگی جامعه برای ظهور حضرت موعود گفت: جامعه زمانی برای ظهور آماده می شود که صلاحیت و شایستگی لازم را برای یاری امام داشته باشیم چراکه امام بیش از هر چیز به یاورانی صالح و شایسته احتیاج دارد و این مطلبی است که در قرآن و در آیات مختلف به آن تصریح شده است.

حائری پور تصریح کرد: بنابراین با توجه به اینکه جامعه ما به ویژه جامعه جوان از نظر فطرت ، دارای روح پاک هستند می توانیم امیدوار باشیم با تلاش نهادهای فرهنگی به سوی آمادگی بیشتر برای ظهور حرکت کنیم.

وی ظهور را منوط به تلاش مضاعف و همت بیشتر جامعه اسلامی دانست و افزود: باید سعی کنیم جلوه های دینی در میان جوانان بیشتر ترویج شده و سئوالات جوانان در ابعاد مختلف پاسخ داده شود.

این استاد حوزه یادآور شد: بسترهای مناسب در جامعه برای رشد اخلاقی جوانان بیشترفراهم شود و در این صورت آمادگی روزافزون برای ظهور امام عصر (عج) خواهیم داشت.

حجت الاسلام محمدرضا امیری نیز در خصوص لزوم برگزاری کارگاه های آموزشی برای شناخت مهدویت به خبرنگار مهر گفت: بحث تاریخ و فلسفه تاریخ از مواردی قابل توجه است.

این استاد مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم بااشاره به اینکه حوادثی در تاریخ اتفاق افتاده که همه از آن مطلع هستند اظهار داشت: دانستن تاریخ با نگاه به فلسفه تاریخ از نکات موثر در برگزاری این کارگاه هاست.

وی با استناد به آیات و روایات مبنی بر پایان خوش دنیا در آخر بیان کرد: اعتقاد به ظهور منجی در میان اغلب ملل که دارای شریعت هستند وجود دارد.

امیری افزود: برگزاری کارگاه های آموزشی مهدویت پیرامون وضعیت منجی است به این تعبیر که بدانیم در کجای تاریخ ایستاده ایم و با توجه به شناخت زمان در زمینه موعود شناسی هم فعالیت کنیم.

بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) مرکز مازندران با همکاری مرکز تخصصی مهدویت حوه علمیه قم ، به مدت دو روز کارگاه آموزشی ترویج و تعمیق فرهنگ مهدویت را در ساری برگزار می کند.

این کلاسها از صبح امروز آغاز شده و تا عصر جمعه ادامه دارد.