  1. استانها
  2. زنجان
۶ آبان ۱۳۸۹، ۱۵:۰۰

600 هزار دانشجو بسیجی هستند

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس بسیج دانشجویی کشور گفت: از سه میلیون و 700 هزار دانشجو در کشور 600 هزار نفر عضو بسیج هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حسین قدیانی ظهر پنجشنبه در همایش یکروزه هم اندیشی دانشجویان بسیج دانشگاه های استان زنجان افزود : نظام جمهوری اسلامی ایران با وجود توانمندیهایی که در دانشجویان بود توانست مقتدرانه در برابر سلطه غرب ایستادگی کند.

وی اظهار داشت: رسالت دانشجویان بسیجی منحصر به دانشگاه نیست بلکه به بشریت تعلق دارد و در این راستا باید اقتدار نظام توسط بسیجیان دانشجو در همه عرصه ها و ابعاد رشد پیدا کند و فعالیتها در تمام مولفه ها باشد.

 قدیانی جنگ تحمیلی سال 67 با دشمن غرب را تغییر وضعیت از جنگ سخت به نرم عنوان کرد و گفت: همانطور که در سالهای جنگ جوانان با فرهنگ بسیجی و از خود گذشتگی وارد جنگ با دشمن شدند در حال حاضر هم تنها تفکری که نظام جمهوری اسلامی را حفظ می کند فرهنگ و تفکر بسیجی است که تنها فلسفه وجودی بسیج دانشجو این است که این فرهنگ در جامعه اجرا شود و بنابراین بهترین جایی که می تواند در جامعه و محیط این فلسفه ایجاد شود حوزه و دانشگاه است.

وی افزود: نهادینه و اجرایی کردن این رسالتها لازمه اش پیاده کردن و احیای تمدن اسلامی و توجه به فرهنگ علمی و بومی در جامعه است که با فرهنگ و علوم غرب نمی توان به این رسالت دست یافت.

رئیس بسیج دانشجویی کشور یاد آور شد: تبیین چارچوبهای اصیل ناب در کشور این است که دانشجویان به فکر تشکیل یک نظام و حکومت بزرگ اسلامی باشند بنابراین این امر در صورتی امکان پذیر است که رویکرد فرهنگی در جامعه توسعه پیدا کند و تلاشهای مضاعف از سوی دانشجویان انجام گیرد .

وی گفت : دانشجویان باید نسبت به نظام تربیتی، معرفتی ،بصیرتی و مهارتی توجه لازم را به آرمانهای مقدس اسلام داشته باشند و آنان را با جنگ نرم آشنا کنیم و از تمام منابع و پشتوانه های علمی نهایت استفاده را داشته باشیم.

قدیانی همچنین آشنایی دانشجویان با تحقیق ، دسترسی به رایانه و اینترنت ، آشنایی با قرآن را در لزوم تقویت مهارتی دانشجویان بسیار موثر دانست و گفت: با آشنایی هر کدام از این آیتمها توسط دانشجویان نه تنها از حیطه معرفتی و بصیرتی تقویت می شوند بلکه از نظر حوزه مهارتی هم می توانند با جهان غرب و نقاط ضعف و قوت به عنوان فرصت استفاده کند.

قدیانی در ادامه یکی از چالشهای نظام را در جنگ نرم بیان کرد و افزود: در جنگ نرم سه مقوله اقتصاد، سیاست و فرهنگ نقش بسیار اساسی و کلیشه ای دارند بنابراین در حوزه بین الملل تحریم در داخل کشور اختلال به وجود می آورد و در حوزه فرهنگی ترویج بی بند و باری و از بین بردن بنیه اعتقادی دانشجویان و ایجاد عرفانهای کاذب و نوظهور فرهنگ جامعه را دچار معضل جدی می کند که در این راستا باید در جهت تقویت این سه مقوله راهکارهای و برنامه ریزی های لازم صورت گیرد و از تمام پتانسیلهایی که می تواند موثر باشد استفاده کرد و نسبت به بصیرت سیاسی دانشجویان تلاش مضاعف را داشته باشیم.

کد مطلب 1180153

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها