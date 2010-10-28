600 هزار دانشجو بسیجی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حسین قدیانی ظهر پنجشنبه در همایش یکروزه هم اندیشی دانشجویان بسیج دانشگاه های استان زنجان افزود : نظام جمهوری اسلامی ایران با وجود توانمندیهایی که در دانشجویان بود توانست مقتدرانه در برابر سلطه غرب ایستادگی کند.

وی اظهار داشت: رسالت دانشجویان بسیجی منحصر به دانشگاه نیست بلکه به بشریت تعلق دارد و در این راستا باید اقتدار نظام توسط بسیجیان دانشجو در همه عرصه ها و ابعاد رشد پیدا کند و فعالیتها در تمام مولفه ها باشد.

قدیانی جنگ تحمیلی سال 67 با دشمن غرب را تغییر وضعیت از جنگ سخت به نرم عنوان کرد و گفت: همانطور که در سالهای جنگ جوانان با فرهنگ بسیجی و از خود گذشتگی وارد جنگ با دشمن شدند در حال حاضر هم تنها تفکری که نظام جمهوری اسلامی را حفظ می کند فرهنگ و تفکر بسیجی است که تنها فلسفه وجودی بسیج دانشجو این است که این فرهنگ در جامعه اجرا شود و بنابراین بهترین جایی که می تواند در جامعه و محیط این فلسفه ایجاد شود حوزه و دانشگاه است.

وی افزود: نهادینه و اجرایی کردن این رسالتها لازمه اش پیاده کردن و احیای تمدن اسلامی و توجه به فرهنگ علمی و بومی در جامعه است که با فرهنگ و علوم غرب نمی توان به این رسالت دست یافت.

رئیس بسیج دانشجویی کشور یاد آور شد: تبیین چارچوبهای اصیل ناب در کشور این است که دانشجویان به فکر تشکیل یک نظام و حکومت بزرگ اسلامی باشند بنابراین این امر در صورتی امکان پذیر است که رویکرد فرهنگی در جامعه توسعه پیدا کند و تلاشهای مضاعف از سوی دانشجویان انجام گیرد .

وی گفت : دانشجویان باید نسبت به نظام تربیتی، معرفتی ،بصیرتی و مهارتی توجه لازم را به آرمانهای مقدس اسلام داشته باشند و آنان را با جنگ نرم آشنا کنیم و از تمام منابع و پشتوانه های علمی نهایت استفاده را داشته باشیم.

قدیانی همچنین آشنایی دانشجویان با تحقیق ، دسترسی به رایانه و اینترنت ، آشنایی با قرآن را در لزوم تقویت مهارتی دانشجویان بسیار موثر دانست و گفت: با آشنایی هر کدام از این آیتمها توسط دانشجویان نه تنها از حیطه معرفتی و بصیرتی تقویت می شوند بلکه از نظر حوزه مهارتی هم می توانند با جهان غرب و نقاط ضعف و قوت به عنوان فرصت استفاده کند.

قدیانی در ادامه یکی از چالشهای نظام را در جنگ نرم بیان کرد و افزود: در جنگ نرم سه مقوله اقتصاد، سیاست و فرهنگ نقش بسیار اساسی و کلیشه ای دارند بنابراین در حوزه بین الملل تحریم در داخل کشور اختلال به وجود می آورد و در حوزه فرهنگی ترویج بی بند و باری و از بین بردن بنیه اعتقادی دانشجویان و ایجاد عرفانهای کاذب و نوظهور فرهنگ جامعه را دچار معضل جدی می کند که در این راستا باید در جهت تقویت این سه مقوله راهکارهای و برنامه ریزی های لازم صورت گیرد و از تمام پتانسیلهایی که می تواند موثر باشد استفاده کرد و نسبت به بصیرت سیاسی دانشجویان تلاش مضاعف را داشته باشیم.