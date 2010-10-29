به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سارا بیدینوست دانشجوی 23 ساله سنتینلز از گروهی که این ابتکار عمل را راهاندازی کرده گفت: ما مخالف مراسم هالووین نیستیم و تنها میخواهیم که روز همه مقدسین را جشن گرفته و آن را با سایر جوانان به اشتراک بگذاریم.
وی افزود: ما قصد داریم در آستانه روز همه مقدسین تصاویر قدیسان را مقابل کلیساها نصب کنیم و در خیابانها گردهم جمع شویم. سال گذشته نیز این اقدام در ابعاد کوچکتری برگزار شد و بسیاری نسبت به این امر ابراز کنجکاوی کردند.
فرانسیسکو پریز رئیس این گروه در منطقه ونتو که این اقدام را از سوی یک گروه کاتولیک جوانان انجام میدهد گفت: من بهشدت با هالووین و محتوای آن مخالفم و به آن اسکلتها و کدوها هیچ علاقهای ندارم. این فرصت مناسبی است که کودکان علیه این مراسم متحد شوند.
کشیش آندریا بروگنولی از منطقه سنتینل اظهار داشت که ایده آویختن تصاویر قدیسان از رویکردهای کنونی جوانان مدرن نسبت به ظواهر اقتباس شده است، جوانان امروز زبان زیبایی را درک میکنند.
جشن هالووین که از دوهزار سال قبل تاکنون در چنین روزی میان غربیان برگزار میشود، بیانکننده اعتقاد پیشینیان آنان به جهان آخرت است که زمان برگزاری آن آخرین روز ماه اکتبر (نهم آبان ماه) در کشورهای اروپایی و امریکایی است .
بنیانگذاران این جشن قوم سلتی بودند که سالها پیش از میلاد مسیح در ایرلند و شمال فرانسه زندگی میکردند.
به روایت این قوم آغاز سال میلادی اول نوامبر است و با این اعتقاد آخرین شب سال یعنی سی و یکم اکتبر را زمان یادآوری از ارواح درگذشتگان قرار دادند و به این ترتیب جشنی برپا میکردند، همگی دور هم جمع میشدند، آتش میافروختند، قربانی میکردند و هر کس هر غذایی داشت با دیگران قسمت میکرد و همگی بر سر یک سفره مینشستند چراکه بر این باور بودند که در این شب راه میان دو جهان باز میشود و ارواح درگذشتگانشان نیز در این جمع حاضر میشوند و ارتزاق میکنند.
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