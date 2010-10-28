استقبال تاریخی مردم قم از رهبر انقلاب نمایش اتحاد ملت بود

حجت الاسلام علی خادمی دراین رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: سفر مقام معظم رهبری به قم دارای اهمیت فراوانی در ابعاد مختلف است.

وی به استقبال باشکوه مردم از رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و ادامه داد: مردم با بصیرت قم با استقبال باشکوه خود به کسانی که می خواهند جدایی مردم از روحانیت، رهبری و مرجعیت را القا کنند پاسخ مناسبی دادند.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان یادآور شد: این حضور وحدت و اتحاد آحاد مردم و پیروی جانانه از ولایت فقیه را به نمایش گذاشت تا نقشه های شوم دشمنان اسلام و نظام اسلامی نقش بر آب شود.

حجت الاسلام خادمی به دیگر ابعاد اهمیت سفر رهبری اشاره کرد و اظهار داشت: جهانیان به شهر قم به عنوان کانون انقلاب اسلامی نگاه می کنند چراکه شهر مقدس قم با حضور مراجع عظام تقلید و با سابقه تاریخی خود بزرگترین مرکز علمی و فقهی جهان اسلام شناخته شده و تاکنون نیز به لطف خداوند سبحان با بصیرت و درایت به وظایف خطیر خود به درستی عمل کرده است.

وی تصریح کرد: شهر مقدس قم چشمه جوشانی است که امام خمینی(ره) انقلاب اسلامی را از آنجا آغاز کرد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان لرستان به بیانات رهبر معظم انقلاب در قم اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به مطالبی که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در باره تحول در حوزه های علمیه مطرح کردند این سفر از جهات مختلف منشا برکات زیادی خواهد بود.

حجت الاسلام خادمی ادامه داد: تقویت بنیه حوزه های علمیه که در سطح جهان از ویژگیهای بالایی برخوردار است از جمله دستاوردهای این سفر به شمار می رود.

وی با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب با مراجع عظام تقلید، تصریح کرد: حضور مقام معظم رهبری در قم و دیدار با مراجع، علما و مدرسان حوزه علمیه قم می تواند به شیطنت های رسانه های بیگانه پاسخ محکمی دهد.

وی خاطرنشان کرد: سفر رهبر معظم انقلاب به قم بارقه امید را در دل مردم و روحانیون زنده نگه داشت که این از برکات حضور رهبر معظم انقلاب در قم است.