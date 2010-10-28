به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، عبدالحسین نافیان بعد از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: تنها راه برای قرار گرفتن استان بر مدار توسعه، حضور و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی و مشارکت مردمی در سرمایه گذاری است.

وی بیان کرد: نباید تمام نگاه ها به سمت تخصیص اعتبارات و کمکهای فنی و اعتباری محدود از طرف دولت باشد.

نافیان اظهار داشت: امروز دولت تمام شرایط از جمله خود اشتغالی، کارگاههای کوچک تولیدی، واحدهای متوسط اقتصادی، بنگاههای بزرگ صنعتی و تولیدی با مشوقها و حمایتهای مالی، معافیتهای دائمی یا 20 ساله مالیاتی، امکانات سخت افزاری و تسهیل در فرآیند سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاری در هر زمینه ای مهیا کرده است.

وی تصریح کرد: بر این اساس ترویج فرهنگ سرمایه گذاری و مشارکتهای اقتصادی در این استان ضروری است و تنها به دو یا چند فاکتور فراهم شده برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی نباید اکتفا کرد.

معاون برنامه ریزی استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: در این رابطه باید رسانه ها نیز به کمک مسئولین دستگاههای اجرایی بیایند و با تبلیغ و اطلاع رسانی به این امر مهم بیش از پیش بپردازند.

نافیان یادآور شد: باید مجموعه عوامل فیزیکی و مجازی که در جذب و توسعه سرمایه گذاری موثر است، شناسایی و به کار گرفته شوند.