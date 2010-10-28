انجام روزانه 400سرقت خرد در تهران/ ارزش نصف سرقتها زیر100 هزار تومان

سردار حسین ساجدی نیا با حضور در غرفه مهر در هفدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها گفت: در حال حاضر به طور میانگین 400 مورد سرقت خرد در تهران انجام می شود که عمده این آنها سرقت لوازم خودرو است.

وی ادامه داد: در ‌50 درصد از جرایم و سرقتهایی انجام شده در تهران، اجناس و لوازم دزدیده شده ارزش ریالی کمتر از 100 هزار تومان دارند.

رئیس پلیس پایتخت اظهار کرد: بیشتر سرقت‌های کوچک انجام شده در تهران مربوط به لوازم داخل خودرو است بر همین اساس به خودروسازان پیشنهاد دادیم تا لوازمی را که بیشتر از سوی سارقان سرقت می‌شود را در نقاط دیگر تعبیه کنند.