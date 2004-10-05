به گزارش خبرنگار " مهر" در قم، اين مرجع تقليد افزود: امسال در نيمه شعبان، جشن‌هاي بزرگي انجام شد، اما اين جشن‌ها بعضاً با اموري همراه بود كه ناراحت‌كننده بود. اين نشان مي‌دهد روي فرهنگ مهدويت، آن طور كه بايد، كار نشده است؛ صدا و سيما هم خيلي كارها مي‌تواند بكند.



اين مرجع تقليد با پيشنهاد تأسيس وزارت امر به معروف و نهي از منكر گفت : من پيشتر اين پيشنهاد را داده بودم. بايد اين وزارتخانه تأسيس شود و با يك كار فراگير، بر تمام مراكز اشراف داشته باشد.



آيت الله نوري همداني سپس ضمن ابراز خرسندي از ديدار با اعضاي كميسيون فرهنگي مجلس، خواستار همكاري بيشتر اين كميسيون با حوزه و تكيه بر جايگاه علمي و هنري حوزه شد.



آيت‌ الله نوري همداني در قسمت ديگري از سخنانش، با اشاره به ابعاد مختلف زندگي انسان، بعد فرهنگي را مهمترين اين ابعاد دانست و گفت: تمام كساني كه براي اصلاح جامعه گام برداشته‌اند كار خود را از فرهنگ آغاز كرده‌اند. در زمان حركت امام خميني(ره) براي انقلاب هم يك تحول فرهنگي ايجاد شد.



در اين ديدار، دكتر افروغ رئيس كميسيون فرهنگي مجلس نيز با ارائه گزارشي از برخي فعاليت‌هاي انجام گرفته در اين كميسيون، به تشكيل كميته فرهنگ و هنر، زن و خانواده، ارشاد و تبليغات اسلامي، رسانه‌ها و جوانان و ورزش در اين كميسيون اشاره كرد و گفت: در اين راستا، طرح‌هايي را براي عملي‌كردن اصل 8 قانون اساسي در خصوص امر به معروف و نهي از منكر، طرح مبارزه با تهاجم فرهنگي، طرح جامع ساماندهي تبليغات ديني، طرح اعتلاي معرفت قرآني در جامعه را ارائه داده‌ايم تا اين مسايل به صورت قانوني درآيد.



وي با بيان اين كه در سال‌هاي گذشته، شاهد معنويت ‌زدايي از جامعه بوده‌ايم، بر گسترش بيشتر فرهنگ ديني در جامعه تأكيد كرد.



افروغ ادامه داد: ما در روابط بين‌الملل، استراتژي فرهنگي‌اي نداشته‌ايم و سعي مي‌كنيم اين استراتژي را تعيين و تعريف كنيم.



وي همچنين ساماندهي مد و لباس و طراحي لباس ملي را از ديگر طرح‌هاي كميسيون فرهنگي مجلس دانست.

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