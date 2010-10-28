ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب در کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در مراسم افتتاح این نمایشگاه نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه اظهارداشت: انس گرفتن با کتاب باید از کودکی شروع شود و این اقدام برای تربیت نسل های آینده بسیار مهم است.

آیت الله مصطفی علما افزود:باید تمامی افراد و دستگاه های جامعه نسبت به ترویج فرهنگ کتابخوانی اقدام کنند،چرا که گسترش فرهنگ کتابخوانی موجب توسعه علم و دانش می شود.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه کتاب گفت: بازدید چندین ساعته مقام معظم رهبری از نمایشگاه های کتاب که هر ساله در تهران برگزار می شود،نشان از اهمیت این گونه نمایشگاه ها است.

در تمامی استان های کشور نمایشگاه کتاب برگزار می شود

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز دراین مراسم گفت: با توجه به نقش برگزاری کتاب در مقابله با جنگ نرم دشمن، در تلاش هستیم تا جهت توسعه کتابخوانی در آینده در تمامی استانهای کشور نمایگشاه کتاب برگزار کنیم.

بهمن دری افزود: ما می توانیم با بر گزاری نمابشگاه های کتاب در سطح کشور مانور قدرت جنگ نرم را به نمایش گذاشته که در شرایط کنونی بویژه با تاکیدات مقام معظم رهبری اقدام بسیار موثری خواهد بود.

420 ناشر در نمایشگاه کتاب کرمانشاه حضور دارند

احمد رجبی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه نیز در این مراسم گفت: ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان کرمانشاه با حضور 420 ناشر از سراسر کشور با عرضه 40 هزار عنوا ن کتاب از امروز در کرمانشاه آغاز به کار می کند.

وی در ادامه با بیان اینکه نمایشگاه در قالب 247 غرفه برگزار می شود،اظهارداشت:در این نمایشگاه 40درصد تخفیف جهت عرضه کتاب در نظر گرفته شده ،که علاقمندان واجد شرایط همچون دانشجویان می توانند با تهیه بن،از این میزان تخحفیف بهره مند شوند.

رجبی استقبال از نمایگشاه کتاب سال گذشته را بسیار چشمگیر عنوان و خاطر نشان کرد: انتظار می رود نمایشگاه امسال نیز همچون سال گذشته با استقبال خوب مردم فرهنگ دوست کرمانشاه مواجه شود.

این نمایشگاه از امروز تا 12 آبان ماه صبح ها از ساعت 9 تا 12 و عصرها از ساعت 15 تا 20 برای بازدید علاقمندان دایر است.