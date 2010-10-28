به گزارش خبرنگار مهر، برنامه مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان به شرح زیر است:

چهارشنبه - 17/9/89

* بازی شماره یک: الوحده امارات - هکاری یونایتد گینه نو (نماینده اقیانوسیه)

جمعه - 19/9/89

* بازی شماره 2: قهرمان آفریقا - پاچوکا مکزیک (قهرمان کونکاکاف)

شنبه - 20/9/89

* بازی شماره 3: قهرمان آسیا - برنده دیدار الوحده امارات - هکاری یونایتد گینه نو

مرحله نیمه نهایی

سه شنبه - 23/9/89

* بازی شماره 4: برنده بازی شماره 2 - اینترناسیونال برزیل (قهرمان جام لیبرتادورس)

چهارشنبه - 24/9/89

* بازی شماره 5: برنده بازی شماره 3 - اینتر ایتالیا (قهرمان لیگ قهرمانان اروپا)

دیدار رده بندی

شنبه - 27/9/89

* بازنده دیدار شماره 4 - بازنده دیدار شماره 5

دیدار فینال

شنبه - 27/9/89

* برنده دیدار شماره 4 - برنده دیدار شماره 5

تیم فوتبال ذوب آهن ایران در صورت برتری مقابل سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی در فینال لیگ قهرمانان آسیا این شانس را دارد که به عنوان نماینده قاره کهن حضور در مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان را تجربه کند.

شاگردان ابراهیم‌زاده در صورت راهیابی به مسابقات جام باشگاه‌های جهان نخستین دیدار خود در این رقابت‌ها را روز شنبه 20 آذرماه سالجاری مقابل برنده دیدار الوحده امارات - هکاری یونایتد گینه نو (نماینده اقیانوسیه) برگزار خواهند کرد.

برتری در این دیدار تیم ذوب آهن را به مصاف اینترمیلان ایتالیا، قهرمانان فصل 10 - 2009 می فرستد که در صورت وقوع این اتفاق برای نخستین بار تیمی باشگاهی از ایران در یک دیدار رسمی مقابل تیمی اروپایی صف آرایی خواهد کرد.

مسابقات فوتبال جام باشگاه‌های جهان از 17 تا 27 آذرماه به میزبانی کشور امارات برگزار می شود. به غیر از تیم الوحده امارات قهرمانان رقابت‌های باشگاهی قاره‌های مختلف در این مسابقات حضور خواهند داشت.