مرکز مستقل پیشگیری از سرطانهای شایع زنان در گیلان ساخته شود

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار اجرای طرح غربالگری سرطان شایع زنان را طرح بهداشتی بسیار خوبی عنوان کرد و افزود: این طرح برای نخستین بار در گیلان انجام شده است.

وی با اشاره به موفقیت اجرای این طرح اظهارداشت: برخی از بیمارستانهای گیلان که فقط 10 درصد از ظرفیت تخت آنها اشغال است باید بصورت تخصصی به اجراء این طرح اختصاص یابد.

استاندار گیلان همچنین به مقوله توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه اشاره کرد و گفت: در ترغیب جوانان به رعایت بیشتر فرهنگ حجاب و عفاف نباید از روشهای ایجابی، سلبی و تحکمی که باعث ایجاد دافعه در این قشرمی شود و نتیجه معکوس می دهد، استفاده کرد.

وی ادامه داد: جوانان باید قانع شوند که تشویق آنان برای رعایت حجاب و عفاف باعث تأمین عزت و شأن انسانی آنها می شود.

قهرمانی چابک تأکید کرد: در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف باید صبور بود و هنرمندانه، غیرمستقیم و محترمانه اقدام کرد.