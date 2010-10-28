شکار هوبره به فارس رسید

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، هوبره از پرندگان بسیارزیبا و باشکوه کویراست‌طول بدنش از نوک منقار تا انتهای‌دم حداکثر به ۶۵سانتی‌متر می‌رسد.

این پرنده به خاطر زیبایی که دارد بسیار مورد علاقه شیوخ عرب نه برای استفاده غذایی بلکه به خاطر استفاده زینتی آن قرار دارد و بر همین اساس همواره شکارچیان این پرنده را زنده گیری کرده و به فروش می رسانند. تا این مدت بارها اخباری از کشف هوبره ها از شکارچیان و قاچاقچیان استانهای مختلف کشور شنیده شده و امروز نیز شکار و انتقال هوبره به استان فارس نیز رسیده است.

رئیس محیط زیست شهرستان نی ریز در این خصوص به خبرنگار مهر در شیراز گفت: مطلع شدیم که افرادی با تله گذاری اقدام به شکار پنج هوبره در شهرستان نی ریز کرده اند.

حسن ابراهیمی افزود: خودروی قاچاقچیان نیز در محور سیرجان - نی ریز حوالی قطروئیه متوقف و در بازرسی از آن پنج هوبره که زنده گیری شده بودند کشف شد.

وی افزود: از دادگستری مطالبه ضرر و زیان چهار میلیونی از قاچاقچیان کرده ایم که امروز دادخواستی تنظیم و ارسال شده است.

رئیس محیط زیست شهرستان نی ریز با بیان اینکه اقدامات لازم برای اخذ مجوز به منظور رها سازی این پرنده ها انجام شده، افزود: دو هوبره به دلیل تله گذاری قاچاقچیان از ناحیه پا آسیب دیده اند به همین خاطر برای تیمار به شیراز منتقل می شوند و سه پرنده دیگر نیز در محل رها خواهند شد.

ابراهیمی با اشاره به اینکه زیستگاه اصلی هوبره مناطقی است که دارای پوشش کمتری هستند، افزود: در بهرام گور چهار منطقه وجود دارد که زیستگاه اصلی این پرنده است.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه هوبره گونه ای رو به انقراض به شمار می رود باید از این نوع پرنده نیز به گونه ای مناسب حفاظت شود.

رئیس محیط زیست شهرستان نی ریز گفت: پس از شکار هوبره این پرنده به کشورهای حوزه خلیج فارس به قیمتهای میلیونی فروخته می شود.